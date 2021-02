La disputa delle orbite: colpi bassi tra Musk e Bezos sui satelliti nello spazio

Nei piani di Musk la configurazione finale della costellazione Starlink potrà fornire internet a ogni punto del pianeta Terra, dalla cima dell'Everest al centro della foresta amazzonica. Al momento usufruirne non costa poco, rispetto ai prezzi dei nostri provider nazionali: 410 euro per l'attrezzatura iniziale e poi 81 euro al mese, 99 dollari.

Jeff Bezos invece ha il suo progetto Kuiper, con scopo identico a quello di Musk, ma ancora sulla carta, anche se per poco. Per la fine del decennio Bezos vuole in orbita 3.236 satelliti, posizionati fra i 590 e i 630 chilometri, costo 10 miliardi. La Fcc concede la licenza a patto che non interferisca con le altre costellazioni già autorizzate, Starlink in testa, ma ce ne sono altre, come la Oneweb, indo britannica.

Fin qui tutto regolare, a parte gli astronomi arrabbiatissimi per tutti questi satelliti, migliaia, in orbita bassa, che renderanno impossibile osservare il cielo.

Qui inizia il problema: Musk chiede di modificare le orbite che erano state concesse, per motivi di opportunità di funzionamento ma non una o due: decine e decine. Amazon non ci sta e si fa avanti con l'autorità di regolamentazione e rilascia una precisa dichiarazione: «I fatti sono semplici. Abbiamo progettato il sistema Kuiper per evitare interferenze con Starlink e ora SpaceX vuole cambiare il design del suo sistema. Questi cambiamenti non solo creano un ambiente più pericoloso per le collisioni nello spazio, ma aumentano anche le interferenze radio per i clienti».

Di chi è lo spazio?