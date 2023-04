La distribuzione del food&beverage in bar e ristoranti cresce a 17 miliardi

“TheFork: i tre fattori cruciali della digitalizzazione dei ristoranti”

Il 2022 si è chiuso positivamente anche per il comparto dei distributori bevande «dopo due anni di fatica». In particolare, è stato registrato un +18% come incremento di fatturato con una crescita di volumi del 9% circa sull 2021.

Quelli legati alla socialità e alla convivialità sono consumi a cui gli italiani riescono ormai difficilmente a rinunciare, anche come reazione alle restrizioni subite nel periodo più duro della pandemia. Dalla ricerca Censis infatti emerge come il 93% degli italiani dichiara che lo stare insieme per bere e mangiare è uno degli aspetti fondamentali dello stile di vita tricolore. Il 47,3% quando esce la sera si reca in locali pubblici e, in particolare, in quelli nei territori della cosiddetta movida, chè è vista più come una risorse e come ocasione di socialità che come motivo di disturbo o di spreco: «l’8,8% (il 23% tra i giovani) lo fa quasi sempre, il 10% almeno una volta ogni quattro giorni e il 28,5% sempre. Al 40,3% degli italiani piacerebbe uscire di più la sera, perché ritiene che avrebbe un effetto positivo sulla propria qualità della vita».

«Dopo l’odissea del Covid-19 il mercato Horeca ha reagito in maniera importante secondo il più classico schema all’italiana – commenta Antonio Portaccio, presidente Italgrob – quando la ragione ti vieta di sperare, si recuperano le risorse migliori. È quello che ha fatto il ’fuori casa’. Il nostro settore sta dimostrando una grandissima vitalità per due ordini di motivi: il primo è la voglia di uscire e condividere con parenti e amici un momento di socialità che costituisce un booster del benessere soggettivo per gli italiani; il secondo è rappresentato dalla voglia di recuperare il fatturato perso durante il periodo pandemico. Grava in questo scenario l’incognita della spirale inflattiva che ha eroso profondamente il potere d’acquisto delle famiglie. Siamo fiduciosi ma al tempo stesso molto preoccupati».

«La distribuzione Horeca, garantendo la sostenibilità economica di tante piccole e piccolissime imprese del fuori casa – aggiunge Francesco Maietta, responsabile area Consumer, Mercati privati, Istituzioni del Censis – contribuisce anche alla vitalità di tante comunità locali. In estrema sintesi: distribuzione Horeca e ’fuori casa’ sono fonti essenziali di valore economico e sociale per il nostro Paese».

Del resto non mancano le iniziative a supporto di un settore che in passato è stato spesso poco valorizzato, dalla candidatura a Patrimonio Unesco della cucina italiana sostenuta dal Governo alla Giornata della ristorazione che sarà celebrata venerdì 28 aprile e per la prima volta verrà insieme la maggior parte delle associazioni del settore: su iniziativa della Fipe e con risvolti benefici e di solidarietà tra gli attori della filiera vede infatti l’adesione di Ambasciatori del Gusto; Associazione professionale cuochi italiani; Charming Italian Chef; Federazione Italiana Cuochi; Identità Golose; Jre (Jeunes Restaurateurs); Le Soste; Slow Food; Unione Ristoranti Buon Ricordo.