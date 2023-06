Ucraina, distrutta la diga di Kakhovka: scambi di accuse, sfollati, rischio Zaporizhzhia

La versione di Kiev: «Provocare un Ecocidio e fermare la nostra avanzata»

«A prendere la parola per condannare e spiegare le ragioni per cui Mosca avrebbe distrutto la centrale è stato anche il capo dell’ufficio di presidenza ucraina, Andriy Yermak, uno dei personaggi più influenti in Ucraina. «Questo è un ecocidio – ha accusato - . I russi saranno responsabili della possibile privazione dell’acqua potabile per le persone nel sud della regione di Kherson e della Crimea, della possibile distruzione di alcuni insediamenti e della biosfera. Inoltre, le loro azioni rappresentano una minaccia per la centrale nucleare di Zaporizhzhia».

Non è ancora chiaro quante persone vivano nelle decine di villaggi a rischio inondazione, che potrebbero essere presto evacuati . Si parla di circa ventimila nelle zone controllate dal Governo ucraino e, forse, di 60mila (dato tuttavia che non trova conferme) in quelle controllate dalle forze russe, che avrebbero peraltro iniziato ad evacuare anche i mezzi militari. Nelle prossime ore si capirà se lo sversamento d'acqua sarà più contenuto o se sarà davvero una catastrofe naturale. Perché ora dopo ora, minuto dopo minuto, dal grande bacino idrico enormi quantità di acqua stanno gonfiando il Dnipro.

Disastro nucleare imminente?

Non è una novità che Kiev enfatizzi i danni causati dal nemico, e viceversa. Ma questa volta la posta in gioco è troppo alta per indugiare. Il governatore filorusso della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha parlato di attacco ucraino con razzi mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha puntato il dito su Kiev, il cui intento, a suo avviso, sarebbe quello di privare di acqua la Crimea. Un'azione tuttavia difficilmente spiegabile e poco razionale. Come se Kiev volesse inondare i territori liberati dalle sue forze , inclusa la strategica città di Kherson che ora rischia l'evacuazione. Danneggiando centinaia di infrastrutture, compresi ospedali e cliniche. La Nato e diversi Paesi occidentali non hanno dubbi: è stata opera di Mosca. Al di là delle responsabilità, tutto il mondo è ora concentrato soprattutto sulla grande centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'Agenzia internazionale per l'Energia atomica (Aiea) per ora lancia messaggi rassicuranti.

Ucraina, distrutta diga vicino a Kherson: le immagini dall'alto

Dopo aver precisato su Twitter che sta monitorando la situazione da vicino , l'Aiea ha precisato: «non vi è alcun rischio immediato per la sicurezza nucleare dell’impianto». Dello stesso parere anche i tecnici della società statale russa per l’energia nucleare Rosatom che ha dichiarato che non vi è alcuna minaccia per la centrale nucleare controllata da Mosca. E' ancora tutto incerto, e confuso. Se la diga cedesse completamente verrebbe inondata e danneggiata in modo gravissimo una delle regioni che la Russia aveva annesso al suo territorio nei referendum (illegittimi) dello scorso autunno.

Chi accusa Kiev, ricorda come il Governo ucraino decise di aprire una diga vicino a Demydiv, a nord di Kiev, inondando la cittadina ed i campi circostanti per rallentare l'avanzata russa. Ma si trattò di un'azione controllata e assolutamente non di queste proporzioni. Insieme all'acqua che nelle prossime ore si riverserà dal bacino verso sud nelle acque del Dnipro si potrà già avere un'idea dei danni attuali, di quelli futuri (si teme ingenti) e delle persone costrette ad abbandonare le proprie case. Di certo, per ora, vi è un fatto difficilmente contestabile: nel conflitto più intenso dalla Secondo Guerra Mondiale, la distruzione della diga di Nova Kakhovka rappresenta una grande svolta. In negativo.