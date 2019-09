La «dittatura dei mercati» nelle mani della «democrazia di Rousseau»? Ore calde. In questo momento è in corso (e così sarà fino alle 18) il voto dei militanti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau. Se vincerà il “sì” gli investitori - che in queste ultime sedute a suon di acquisti sui BTp stanno evidentemente puntando sulla nuova coalizione giallo-rossa - potranno tirare una boccata d’ossigeno di Vito Lops

Ore calde. In questo momento è in corso (e così sarà fino alle 18) il voto dei militanti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau. Dovranno rispondere alla domanda: «Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?».

Se vincerà il “sì” gli investitori - che in queste ultime sedute a suon di acquisti sui BTp stanno evidentemente puntando sulla nuova coalizione giallo-rossa - potranno tirare una boccata d’ossigeno. In caso contrario si aprirà lo scenario di elezioni anticipate, con tutte le incognite del caso - anche quelle meno gradite ai mercati - ovvero la formazione di una maggioranza con partiti a tinte sovraniste e anti-euro (dato che, pur considerando il recente calo nei sondaggi, la Lega continua ad essere il primo partito in Italia).

Nel frattempo, mentre è in corso il primo voto digitale chiamato a decidere la nascita di un governo, gli investitori non sembrano molto preoccupati. L’umore lo si ricava dall’andamento dello spread BTp-Bund che questa mattina è sceso addirittura sotto i 160 punti (a 159), altri 6 basis point in meno rispetto alla vigilia e una sessantina dalle dimissioni di Giuseppe Conte (quando era a 218).

Il rendimento dei BTp a 10 anni è sceso allo 0,9%, minimo di tutti i tempi, trascinato in parte dalla violenta ondata globale che sta portando i tassi su livelli mai così bassi (la stessa che ha portato i rendimenti a 10 anni delle vicine Spagna e Portogallo ad azzerarsi).

Dicevamo che un voto contrario potrebbe aprire la strada alle elezioni. «Una eventualità a cui il mercato non sembra credere. E una prova viene dallo spread che è in calo anche oggi», osserva un trader.