La dittatura del mercato rischia di far collassare l’equilibrio dell’arte

Ciò conduce alla facile dimostrazione di come la dittatura del mercato, che vende di tutto e a tutti (amanti dell’arte improvvisati, impreparati, agguantati alla bisogna), si trovi poi a fare i conti con aver distribuito valori non garantiti e non capaci di resistere al tempo (neppure al tempo breve). L’effetto di questa dinamica, alla lunga, su chi, investe, produce qualcosa di simile al domino che spazzò via mezza finanza americana al tempo della crisi sui mutui sub-prime. Chi si trova in possesso di valori non garantiti e quindi, bruciati, è destinato, alla lunga, a maturare una sfiducia che si farà sentire e si tradurrà nella mancata disponibilità di capitali. I trent’anni di crisi dell’autorità etica di cui abbiamo parlato su queste pagine oggi iniziano a mostrare le loro conseguenze. Il mercato dittatore, somiglia sempre più a quei

vecchi autocrati, un tempo sfolgoranti rivoluzionari ed oggi imbiancati reggenti senza redini di uno stato pieno di metastasi. Un giro nelle fiere internazionali basta, per chi abbia lucidità di sguardo, a percepire la catastrofe imminente.

Dell’autorità estetica non ho fin qui, volutamente, parlato, perché essa, più che “livellata”, è stata, letteralmente, brutalizzata dal mercato. Oggi essere bête comme un peintre ad un artista è richiesto. Quasi fosse un’etichetta da rispettare, per non turbare troppo le contrattazioni. La conseguenza è che recentemente, una importante istituzione italiana si è rifiutata di ospitare un dialogo fra tre artisti senza moderatore, giudicandoli, evidentemente, non in grado di poter affrontare un discorso in pubblico da soli. E, abitualmente, i collezionisti – ossia i principi degli art-lovers- preferiscono passare il tempo a cena coi galleristi, piuttosto che negli studi ad affrontare i sensi profondi e i misteri che stanno dietro le opere

di cui ambiscono a divenire custodi. Eppure le opere, resilientemente, continuano ad essere prodotte, col loro carico di domande tragiche

e con l’elettrica verticalità della loro dialettica, istituendo un naturale dialogo con la Storia che renderà loro giustizia.

Per concludere, non si legga questa mia nota come una sentenza pessimistica. Essa è solo una diagnosi. Prima che il mercato collassi, sommerso dalla sfiducia degli investitori, c’è ancora tempo per corrergli in soccorso. Ma per farlo, l’autorità estetica e quella etica dovranno trovare la forza e la responsabilità di crescere e riguadagnare posizioni. E così, il vecchio dittatore col fiato corto, che oggi ci governa con mano brutale, perché obnubilato e incancrenito, ma anche perché sente il freddo della morte sul suo collo e ne ha paura, tornerà a respirare e ad essere una energia verde (sostenibile) a servizio del sistema.





