La divaricazione tra diritto e giustizia che frena le imprese

Summum ius, summa iniuria è uno di quegli antichi brocardi che spesso vengono dimenticati e che, invece, dovrebbero essere ricordati a chi si occupa di esercitare la giustizia. Ritorno su un argomento in parte già affrontato, per rimarcare che non è semplice fare azienda – così come ricoprire una carica pubblica – se si è costretti a convivere con la spada di Damocle dell’ormai famigerato “avviso di garanzia”.

Alcuni pigri inquisitori, giustificano la loro attività in virtù di un richiamo all’avviso di garanzia come corollario dell’obbligatorietà dell’azione penale, con ciò dimenticando i princìpi dell’ordinamento giuridico di un Paese democratico per i quali l’avviso di garanzia deve considerarsi come un “atto dovuto” solo in coincidenza di elementi sufficienti (oserei dire, molto più che sufficienti) a motivare la necessità che il soggetto sappia che nei suoi confronti si stanno svolgendo indagini.

Quest’ultime devono recuperare un senso di accuratezza e ponderazione: non può essere questo il caso di indagini basate solo su dichiarazioni anonime, magari pubblicizzate in Tv da persone mascherate, con la voce contraffatta e amplificate da qualche leguleio, che solo inquirenti tanto solerti quanto approssimativi possono considerare sufficienti per far scattare l’informazione di garanzia.

In un caso del genere si evidenzia proprio la summa iniuria perpetrata da chi, con stolta ostinazione e venendo meno alla missione di terzietà, reputa di applicare regole ipotizzate con finalità ben differenti: con ciò contraddicendo, tra gli altri, quella pacata e distaccata “ragionevolezza” che, pure, è a monte di ogni sentimento di giustizia e che serve proprio a impedire che la formalistica applicazione di un istituto di diritto conduca a una sostanziale disapplicazione del concetto di giustizia.

Il principio del giusto processo (111 Cost) è così alto che deve permeare ogni attività giurisdizionale, fin dal suo sorgere: come non ci può essere condanna se non in presenza di prove che vadano oltre ogni ragionevole dubbio, così non si devono portare avanti – anzi, si ha il dovere di interrompere – indagini nei confronti di chicchessia quando emergono elementi di estraneità ai fatti delle persone su cui si indaga.