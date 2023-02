La documentazione patent box fa da scudo contro le sanzioni

Come per il transfer pricing, anche per il patent box in presenza di Pmi le informazioni dovranno essere comunque fornite ma attraverso un set informativo più leggero, che tenga conto delle ridotte caratteristiche dimensionali dell’azienda. Secondo l’Agenzia ciò sarà più evidente laddove l’impresa è autonoma, ovvero non sia interessata da logiche di gruppo che rendono più complesse le interrelazioni, anche per le attività in questione.

Circa l’efficacia della documentazione la circolare rammenta che la stessa va redatta in italiano, sebbene vi possano essere alcune parti in inglese nel caso in cui si abbia a che fare con attività di ricerca operate all’estero. Si richiede poi la firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ciò anche in caso di dichiarazione integrativa.

Poiché ci si basa sul fatto di agevolare al 110% determinati costi, anziché ripercorrere le modalità di determinazione del contributo economico come avveniva nel vecchio patent box, le Entrate sembrano avallare il fatto che si possa trattare di una documentazione meno problematica.

Il giudizio di idoneità riguarderà sia il piano sostanziale sia quello formale. Circa il primo, per le Entrate la penalty protection non pare possa essere accordata, pur in presenza di documentazione, se la stessa non consenta di fatto di riscontrare la presenza delle condizioni per beneficiare del regime. Infatti anche il punto 11.4 del Provvedimento 15 febbraio 2022 n. 48243 parla di «totale assenza di documentazione», lasciando quindi spazio alle situazioni di parziale incompletezza nelle quali la disapplicazione potrebbe comunque essere accordata.

Circa il secondo piano, ovvero quello formale, si ribadisce che è necessaria la firma elettronica con marca temporale della documentazione, entro i termini di presentazione ordinaria della dichiarazione con cui si beneficia della maggiorazione del 110% oppure nei 90 giorni successivi in caso di dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva. Quindi massima attenzione da parte delle imprese al rispetto di questo requisito e alla relativa pianificazione per tempo delle operazioni.