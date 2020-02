La domanda

Come per gli altri bonus, la domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza o a un altro ente designato dall'amministrazione (Caf, Comunità montane) utilizzando i moduli appositi, disponibili entrambi sul sito dell'Autorità per l'energia (www.arera.it), e allegando l'attestazione dell'Isee in corso di validità. Anche i titolari di reddito e pensione di cittadinanza dovranno presentare la richiesta con le stesse modalità degli altri soggetti e dovranno fornire il numero di protocollo o comunque un documento utile che certifichi la titolarità di reddito e pensione di cittadinanza.