La domanda di minerali per la transizione verde è pronta ad esplodere: e l’offerta?

Negli ultimi mesi, complice la crisi del gas naturale ed il prezzo del petrolio alto, sta emergendo il ruolo centrale che avranno le forniture di minerali di “transizione” per la costruzione e manutenzione delle infrastrutture energetiche green: rame, cobalto, nickel, litio. Si pone il problema della scalabilità della loro produzione, che dovrà aumentare di diversi ordini di grandezza per poter permettere la transizione ad un'economia alimentata da energia rinnovabile.

Nello scenario standard di transizione energetica dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), il cambio di passo nella produzione necessario è sconvolgente: entro il 2040, la produzione di nickel dovrà crescere di 41 volte, quella di cobalto di 21 volte. L'output di rame dovrà moltiplicarsi di 28 volte e quello di grafite di 28 volte. Insomma, la domanda di minerali è pronta a seguire una traiettoria esponenziale.

Come mai queste cifre? In termini di kg di minerali necessari per la produzione di un megawatt di energia elettrica, gli impianti eolici offshore richiedono oltre 16 tonnellate, a fronte delle 6,8 del solare fotovoltaico ed appena le 1,1 tonnellate di una centrale a turbogas. Tutte le fonti tradizionali, tra cui il nucleare sembrano avere consumi “parchi” di minerali di transizione, anche se non bisogna dimenticare che una volta realizzato l'impianto, il combustibile nel primo caso è rinnovabile, dall'altro viene consumato in maniera irreversibile!

E l'offerta? Secondo l'AIE, al ritmo attuale di estrazione e considerati i progetti di espansione della produzione già avviati, la domanda globale di rame supererà l'offerta già nel 2025. Ma non solo: senza un nuovo piano aggressivo di incremento della capacità produttiva, l'offerta comincerà a declinare a partire dal 2024, amplificando il gap con le necessità dell'economia globale.

Stesso destino è previsto per il cobalto, con la domanda che supererà l'offerta nel 2024 e nel 2030 dovrebbe essere 2,5 maggiore della capacità produttiva globale, prevista sostanzialmente stabile. Per il litio, nel 2030 senza uno sforzo senza precedenti per espandere l'estrazione, il fabbisogno globale sarebbe 2,35 volte l'offerta.