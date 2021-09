La domanda premia il settore di pregio

E il mercato di pregio? La scarsità di prodotto di qualità nel segmento prime, in presenza di domanda in costante crescita, impatta positivamente sui tempi di assorbimento e sul livello dei prezzi. Nel complesso questo sta portando a una progressiva divaricazione tra prezzi massimi e minimi rispetto al semestre precedente.

Gli acquirenti considerano oggi zone meno centrali per beneficiare di immobili con maggiore superficie disponibile e nella vicinanza di zone più verdi. Fenomeno che interessa diverse iniziative di riqualificazione di zone decentrate quali San Siro, Bovisa, Santa Giulia, Cascina Merlata, la zona di Porta Romana da Bocconi allo IEO, Arzaga,San Gimignano e Bande Nere.

In 1-2 mesi si vendono gli immobili di taglio medio (trilocali di circa 80 mq) e per i mono e bilocali, in tre mesi i tagli più grandi. «Calano ulteriormente gli sconti sul prezzo richiesto (3%-4%medio). In particolare, per mono, bilo e trilocali lo sconto si assesta mediamente sull'1%-2%; per i quadrilocali e oltre (80 - 160 mq) sul 3%-4% e per le unità immobiliari di grande dimensione (oltre 160 mq) sul 4%-8%» dicono dalla società.

Per il secondo semestre 2021 l’outlook vede il trend di prezzi e transazioni proseguire in modo stazionario. È atteso il ritorno degli investimenti, subordinato tuttavia alla ripresa del mercato della locazione. I prezzi medi degli immobili in Centro Storico aumentano su base semestrale in modo generalizzato. Il range deiprezzi medi va da 8-15 mila euro/mq per gli immobili ristrutturati al nuovo e da 6-9 mila euro/mq per quelli da ristrutturare. Le quotazioni top toccano i 18-19 mila euro/mq nel Quadrilatero, a Brera e in zona Castello Foro Buonaparte, e i 16-17 mila euro/mq in San Babila, Duomo e Cordusio.

Rimane penalizzato l’acquisto per investimento, perché in fondo il segmento della locazione rimane in sofferenza a causa dell'assenza di livelli di domanda in grado di compensare l'attuale eccesso di offerta.