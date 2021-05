Cina, la domanda Usa trascina il surplus commerciale a 42,85 miliardi

1' di lettura

Le dogane di Pechino segnalano ad aprile una nuova positiva performance del surplus commerciale, pari a 42,85 miliardi di dollari, in leggero calo sui 45 miliardi dello stesso mese del 2020, ma ben oltre i 28,1 miliardi attesi dalle stime degli analisti.

L’export è salito del 32,3% annuo, in accelerata sul 30,6% di marzo, per le importazioni la crescita è stata del 43,1%, oltre il 42,5% stimato alla vigilia e il 38,1% di marzo 2020, sulla scia del rafforzamento della domanda e dell’aumento dei prezzi delle materie prime.

In crescita anche l’indice dei servizi

Non solo bilancia commerciale. Anche l’indice Pmi -Caixin è salito ad aprile a 56,3, ai massimi degli ultimi 4 mesi e sopra 54,3 di marzo, sfruttando sia la ripresa dell'economia nella fase post Covid-19 sia il miglioramento della domanda.

I nuovi ordini sono cresciuti al passo più ampio da novembre 2020 sulla spinta dell'export, mentre l'occupazione ha registrato il tasso di crescita più solido degli ultimi 5 mesi.

Quanto alla fiducia, aprile, pur tenendosi su livelli storicamente alti, ha segnato una leggera flessione dai valori di marzo, allontanandosi così dai massimi degli ultimi 8 anni.

Pechino conferma la sua posizione da traino dell’economia asiatica. anche se l’area più in crescita è il Nordamerica, è da lì che è ripartita la domanda. che conferma l’andamento del mese di marzo, e ora gli occhi sono puntati tutti su cosa farà l’amministrazione Biden per riprendere il dialogo commerciale con la Cina, specie sul fronte delle tariffe. Il dialogo è fermo alla cosiddetta Fase 1 partita a gennaio dell’anno scorso.