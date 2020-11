La domenica dei talenti spariglia le regole del «calcio scientifico» Milan, Juventus e Inter devono i loro risultati ai piedi nobili delle loro stelle. Ma c’è una eccezione: il Sassuolo di Dario Ceccarelli

Milan, Juventus e Inter devono i loro risultati ai piedi nobili delle loro stelle. Ma c'è una eccezione: il Sassuolo

Se c'è una cosa divertente del calcio, che in questi tempi grami ci tira un po' su, è che non è una scienza esatta come invece molti allenatori vogliono farci credere che sia.

Con parole strane, quasi esoteriche, che poi nei bar e nei talk show ripetiamo tutti a pappagallo, questi giganti della panchina ci raccontano di qualità, profondità, possesso, giro palla, densità, recupero, ripartenza come se stessero parlando di fisica quantistica o di qualche altra fondamentale scoperta scientifica a noi comuni bipedi ancora ignota.



Questi nuovi Einstein, purtroppo imitati dai commentatori e dai giornalisti, si esaltano soprattutto quando parlano di moduli: una volta c'era il 4-4-2 con qualche raro 4-3-3, adesso tutti danno i numeri: va molto di moda per esempio il 4-2-3-1 (Milan di Pioli) ma anche il 3-4-2-1 dell'Atalanta di Gasperini cui subito risponde il 3-5-2 del Crotone. Da perderci la testa, un po' come quando si tenta di seguire l'assessore lombardo alla sanità Gallera. Se prima ti sembrava d'aver capito qualcosa, dopo averlo ascoltato sei sicuro che non capirai più nulla. E forse è meglio così.



Ecco perchè quando salta fuori uno come Ibrahimovic che coi suoi piedoni magici fa volare il Milan di Pioli, tutto questo castello di chiacchiere sui moduli e le tattiche si disperde al vento. Certo i ragazzini rossoneri crescono, ma senza il gigantone Ibra che segna e fa segnare inventandosi rovesciate che sparigliano il match con l'Udinese, non saremmo qui a incensare il buon lavoro di Pioli. È il talento di Ibra che illumina il Milan, non il modulo o le alchimie tattiche. Poi c'è un felicissimo mix tra società, tecnico e giocatori, d'accordo. Ma Ibra di questo progetto è l'«asso portante».



E Ronaldo? Vogliamo parlane? Appena entra in campo contro Lo Spezia (che non è proprio il Barcellona) la Juventus si sveglia e vince 4-1 grazie anche a una sua doppietta. Perfino Pirlo, perso dietro le sue formule magiche, ha ritrovato il sorriso. Perchè un conto è aver in campo Ronaldo, un altro Bernardeschi (sia detto senza offesa). Anche il Maestro, se ha un buon legno, fa sculture migliori.



E l'Inter? A sentir Antonio Conte («Facciamo sempre noi la partita. Guardate le statistiche») tutto dipende dall'intensità, dal cinismo, dal pressing, da questo e da quell'altro. Lo sguardo è perso, la voce è roca, sembra un Profeta: poi vai al dunque e scopri per l'ennesima volta che senza Lukaku l'Inter non cava un ragno dal buco. E anzi, tagliata dalle rasoiate di Gervinho, contro il Parma rischia il naufragio. Vero che l'arbitro Piccinini ci ha messo del suo non dando un rigore grosso una montagna, ma il punto è un altro: che senza Lukaku l'Inter è persa. Ci sarebbe da ridire sul fatto che l'assenza di un solo giocatore sia così decisiva in una corazzata come l'Inter. Ma intanto, nell'attesa che il Profeta trovi la quadra, l'assenza di Lukaku si sente eccome.