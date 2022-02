La Dop economy non ha accusato il colpo del Covid

«In Europa c’è una forte spinta all’omologazione alimentare che per noi, che puntiamo invece alla differenziazione legata alle tradizioni, è semplicemente inaccettabile. Dobbiamo promuovere e stringere alleanze a partire da Francia e Spagna per contrastare questa deriva». A dirlo nel corso della presentazione del rapporto Ismea-Qualivita sui prodotti Dop e Igp, il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli.

«Allorizzonte –ha aggiunto il ministro – c’è anche una riforma delle regole Ue sui prodotti Dop e Igp. Dovremo lavorare in quella sede per rafforzare le tutele e disinnescare le insidie che possono celarsi dietro il tentativo di trasferire l’intero capitolo della qualità alimentare all’ufficio per la proprietà intellettuale. E poi ci sono i tentativi di omologazione nascosti dietro il sistema di etichettatura Nutriscore. È vero che i cittadini vogliono essere più informati, ma non solo sugli aspetti nutrizionali. Anche sul dove e come quel prodotto è realizzato. E infine c’è l’aspetto del consumo moderato che è centrale nel nostro stile di alimentazione ed è il tipo di comportamento in grado di trasformare l’alcol da elemento potenzialmente dannoso in un facilitatore della convivialità».