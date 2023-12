La Dop economy sfonda il tetto dei 20 miliardi di euro

Treviso e il Veneto sul podio

È grazie al fenomeno Prosecco che il Veneto risulta la prima regione per Dop prodotte, con 4,84 miliardi di euro, e Treviso la prima provincia italiana, con ben 2,2 miliardi di euro. Al secondo posto, tra le regioni, c’è l Emilia-Romagna, con 3,97 miliardi di euro di valore generato dai prodotti a denominazione protetta. Quanto a province, però, Parma e la sua Food valley sono soltanto terze con 1,5 miliardi di euro, precedute da Verona, dove la Dop economy vale 1,7 miliardi. Sfiora il miliardo anche Cuneo (979 milioni), seguita da Brescia (878 milioni), in crescita del +21%, e Modena (841 milioni).

Conti alla mano, la culla italiana delle produzioni a denominazione protetta risulta il Nordest: Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige rappresentano da sole il 55% di tutto il valore nazionale delle Dop, Doc e Igp, con una crescita del 5,7% e un impatto complessivo di 11,1 miliardi di euro. L’aumento maggiore però si è registrato nel Nordovest, con la Lombardia che vale 2,49 miliardi e che ha messo a segno una crescita del 14,6%. La Dop economy supera il miliardo anche in Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

In generale, il rapporto Ismea-Qualivita mostra, per il secondo anno consecutivo, una crescita del valore per 18 regioni su 20 e per 84 province su 107, mentre per 40 di queste si registra addirittura una crescita a doppia cifra: per Brescia e Mantova, per esempio, ma anche per Cuneo e Bolzano.

Il nodo dei consumi

Negli ultimi due anni gli italiani hanno speso di più per i consumi alimentari e ciò vale anche per il cibo e vino Dop, Doc e Igp: le vendite dei principali prodotti a indicazione geografica nella grande distribuzione nel 2022 hanno oltrepassato i 5,4 miliardi di euro, in aumento per quanto riguarda il cibo (+5,6%) ma non per il vino (-2,5%).

Anche nei primi nove mesi del 2023 la spesa relativa ai prodotti Dop attraverso il canale della Gdo è risultata in crescita dell’8,2%, per quanto si tratti di un aumento più contenuto rispetto a quello registrato dalla spesa agroalimentare in generale, salita del 10,4%. Per una fetta significativa di prodotti a denominazione protetta cresce, infine, la rilevanza del canale discount, così come resta forte, per quanto in calo, l’incidenza delle vendite promozionali.