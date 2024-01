La doppia materialità delle variabili Esg per i modelli di rating

Ascolta la versione audio dell'articolo

La crisi dell’impresa giunge normalmente al termine di un processo di progressivo deterioramento degli equilibri aziendali. In una prima fase si manifestano anomalie a livello solo gestionale, quali la perdita di una o più figure manageriali, la perdita di uno o più clienti importanti, la minor competitività del prodotto (segnali “deboli” del deterioramento aziendale); nella seconda fase emergono anche anomalie economico-finanziarie: lo squilibrio diviene conclamato, manifestandosi a livello contabile (indici di bilancio che si deteriorano) e/o andamentale (difficoltà ad adempiere gli impegni finanziari).

La prima fase, la cui durata è non di rado significativa (anche uno a due anni), non è oggi quasi mai intercettata dai modelli di rating creditizio. Negli ultimi 30 anni le regole di Basilea hanno infatti orientato le banche verso l’impiego di modelli basati su variabili predittive quasi esclusivamente quantitative, rivolte al passato (backward-looking), di natura prevalentemente contabile ed andamentale.

Gli elevati livelli di turbolenza ed instabilità (economica, sociale, tecnologica, climatica e geopolitica) che caratterizzano gli attuali contesti competitivi hanno generato un incremento esponenziale dei livelli di incertezza degli scenari futuri e della frequenza/velocità con cui le crisi aziendali si manifestano. Ne consegue la necessità di far evolvere i modelli di rating delle banche, che devono trasformarsi in sistemi “esperti”, in grado di intercettare i segnali deboli del deterioramento e prevedere quindi con maggior anticipo i rischi del default dell’impresa (approccio forward-looking). Nel new normal dell’instabilità che stiamo vivendo il successo di un intervento di risanamento aziendale dipende infatti soprattutto dalla tempestività con la quale viene attuato: un piano di risanamento eccellente realizzato quando lo squilibrio è conclamato ha infatti molte meno possibilità di successo di un piano appena soddisfacente attuato quando la crisi non si è ancora manifestata a livello economico-finanziario.

Come diverse evidenze empiriche hanno dimostrato e come esplicitamente suggerito anche dagli ultimi orientamenti della European banking authority in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (Eba/Gl/2020/06), tale evoluzione dei modelli di rating richiede l’incorporazione di variabili predittive di natura prevalentemente qualitativa, inerenti alle dinamiche gestionali, organizzative e strategiche dell’impresa. Occorre infatti che tali modelli imparino a “sentire” e pesare l’evoluzione di variabili quali le competenze del management, la capacità di innovare, la qualità del modello di business, la coerenza tra struttura organizzativa e strategia competitiva, la qualità dei piani industriali e, non ultima, l’efficacia degli approcci adottati dall’impresa per gestire le variabili Esg (environmental, social, governance). Proprio l’efficace gestione di queste ultime variabili è divenuta negli ultimi anni cruciale per la sopravvivenza delle imprese in pressoché tutti i settori economici sia per le regolamentazioni sempre più stringenti imposte dai policy makers a livello nazionale e sovranazionale (si pensi ad esempio alla Corporate sustainability reporting directive ed alla Corporate sustainability due diligence directive, che stanno rendendo progressivamente più stringenti gli obblighi aziendali di due diligence Esg e di disclosure di sostenibilità) sia, soprattutto, perché tutti i principali stakeholders dell’impresa (non solo gli azionisti ma anche i clienti, i dipendenti, i fornitori, ecc.) basano oggi le loro decisioni in misura rilevante sui tali variabili, oltre che su fattori meramente economici. Per essere adeguato in termini di efficacia predittiva e di ampiezza dell’orizzonte previsionale il modello di rating creditizio deve dunque oggi essere in grado di leggere, pesare ed interpretare la «double materiality» delle variabili Esg rilevanti, ovvero sia l’impatto di tali variabili su posizionamento competitivo, prospettive di sviluppo e performance dell’azienda (financial materiality), sia l’impatto delle politiche Esg dell’azienda sulla società e sull’ambiente (impact materiality).