La doppia tessera per i legali è circoscritta a quattro Ordini

Le conseguenze sulla Cassa

L’accertamento di una incompatibilità impedisce l’iscrizione alla Cassa forense e comporta la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa,con il venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto (ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’Ordine competente).

La Cassa forense deve restituire tutti i contributi versati negli anni di iscrizione all’albo, dichiarati inefficaci. Anche dei contributi a titolo solidaristico. « La funzione solidaristica di quella parte dei contributi versati dal professionista» mantiene la sua ragion d’essere «qualora il professionista continui ad essere iscritto all’albo» mentre cessa «laddove il professionista venga d’ufficio cancellato a causa dell’incompatibilità” (Tribunale di Rieti, sentenza n. 354/2016).

L’istanza amministrativa

Attenzione però: la restituzione non è automatica. È stato, infatti, precisato che è improponibile in sede giudiziaria la domanda di restituzione dei contributi versati alla Cassa forense, presentata dal legale cancellato per incompatibilità, se non è stata preceduta da un’istanza amministrativa (Cassazione, sentenza 25 novembre 2019 n. 30670).

La necessità della domanda amministrativa in caso di richiesta di rimborso dei contributi è prevista dall’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 319 del 1975, che prevede: «La facoltà della Cassa forense di provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata» ed aggiunge che «sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci».

La mancanza della richiesta amministrativa determina l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cassazione 11438 del 10 maggio 2017).