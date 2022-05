La «doppia vita» delle miniere: non solo estrazione, ma anche turismo e cultura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da una parte la produzione sul campo, in galleria e nei pozzi, dall’altra la seconda vita con turismo e cultura, tradizioni, enogastronomia e ricerche. Sono le due vite delle miniere, quelle attive e quelle arrivate a fine corsa per cui si aprono nuovo scenari. Che vedono non più minatori impegnati in sottosuolo alla ricerca di galena e blenda (da cui si ricava piombo e zinco), oppure zolfo e carbone, marna e sale, ma guide turistiche a raccontare un mondo che, in alcuni casi non c'è più.

La giornata nazionale delle miniere

Proprio queste attività saranno al centro delle numerose iniziative promosse nel corso della quattordicesima edizione della Giornata nazionale delle miniere (sabato 28 e domenica 29) che coinvolge numerosi siti sparsi per l'Italia. Luoghi che diventano meta di escursioni e visite guidate o luogo in cui si svolgeranno convegni. Un appuntamento promosso da Remi-Ispra_Snpa, Mise, Aipai, Anim e Assorisorse con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi, di EuroGeoSurveys e di Amodo (Alleanza per la Mobilità Dolce).

La seconda chance

Le miniere arrivate a fine corsa o non più produttive, e qualche volta dismesse, si preparano a un nuovo cammino. La seconda chance per i siti minerari che, nel corso dei decenni scorsi, hanno garantito l'approvvigionamento di materie prime e, allo stesso tempo, contribuito sia alla crescita tecnologica e industriale, sia a quella economica. Un vero e proprio patrimonio che oggi rivive in maniera alternativa, dal nord al sud, passando per le isole.

I parchi minerari

Per tutelare i siti minerari dismessi sono sorti, nel corso degli anni, anche i Parchi. Strutture che, nel caso della Sardegna hanno ottenuto anche un riconoscimento dall'Unesco, con l'obiettivo di valorizzare l'archeologia mineraria e industriale. In questo contesto sono nati il Parco Geominerario della Sardegna, il Parco delle miniere della Sicilia, il Parco Museo minerario delle Marche e dell'Emilia Romagna.

Le iniziative

E proprio questi siti ormai indirizzati verso il nuovo percorso saranno al centro della due giorni caratterizzata da visite guidate e incontri. Esperienze in cui i visitatori potranno conoscere, è il caso di Arrone in Umbria, le antiche miniere di lignite della Valnerina, le “Miniere di Buonacquisto”, considerate «un importante esempio di archeologia industriale». Oppure le miniere di Cabernardi e Vollotica dove ci fu, nel 1952, l'occupazione contro la decisione della Montecatini di licenziare più di 800 operai. O ancora quelle siciliane e quelle sarde.