La Doria ancora in calo, il mercato boccia l’Opa di Investindustrial

Il verdetto del mercato è chiaro: non piace l’Opa di Investindustrial su La Doria. Giornata di fortissimi ribassi ieri per la quotata campana che produce conserve alimentari a marchio delle catene distributive, dopo l’avvio delle trattative con Investindustrial per la cessione della partecipazione di maggioranza, pari al 63%, per un valore di 16,5 euro per azione. Il titolo, che venerdì aveva chiuso a 19,44 euro, avvicinandosi ai massimi storici toccati il primo luglio scorso a 19,68 euro (aveva poi finito a 19,52 euro), ha ceduto più di 12 punti, per la precisione il 12,14%, a 17,12 euro per azione, avvicinandosi al prezzo di vendita. Un trend che continua oggi con il titolo in calo intorno all’1%. Gli accordi in discussione prevedono che, una volta completato il trasferimento della quota a una società del gruppo Investindustrial, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni La Doria in circolazione, al prezzo di 16,50 euro ognuna e il coinvolgimento di alcuni dei soci venditori nella gestione di La Doria post operazione.

