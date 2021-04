La dote del Fisco che movimenta il risiko bancario

2' di lettura

Si chiamano Dta, una sigla che sta per deferred tax asset, e che con l’ultima legge di bilancio è diventata sinonimo di regalo del Fisco per le nozze del credito. Un regalo, che potrebbe influenzare il risiko bancario, il cui valore dipende dalle caratteristiche dei promessi sposi. In sostanza, per incentivare le aggregazioni, la legge finanziaria consente la trasformazione delle perdite fiscali in credito d’imposta immediatamente utilizzabile nel caso di fusioni, a patto che l’operazione si realizzi...