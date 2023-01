La dottrina sociale di Benedetto XVI tra mercato e persona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 31 dicembre scorso Papa Benedetto XVI si è accomiatato da questo mondo che l’ha visto protagonista della vita culturale ed ecclesiale per oltre mezzo secolo, da quando, giovane sacerdote e accademico, ebbe modo di partecipare ai lavori del Concilio Vaticano II.

Tanto è stato scritto e si scriverà su Joseph Ratzinger. Mi permetto qui di abbozzare una breve e, necessariamente, sommaria riflessione sul contributo che Benedetto XVI ha offerto alla dottrina sociale e, in particolare, ai temi del mercato e dell’ordine politico, avendo come quadro di riferimento la nozione agostiniana di «Tranquillitas ordinis» e prendendo spunto dall’enciclica Caritas in veritate, firmata il 29 giugno del 2009.

Per Benedetto, «il mercato, se c’è fiducia reciproca e generalizzata, è l’istituzione economica che permette l’incontro tra le persone, in quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola dei loro rapporti e che scambiano beni e servizi tra loro fungibili, per soddisfare i loro bisogni e desideri». Il mercato ci viene presentato come una forma di collaborazione basata sul principio contrattualistico della “reciprocità”, ciò significa che il presupposto del mercato è lo scambio volontario. Due persone s’incontrano e, scambiandosi informazioni sulle aspettative reciproche, si accorgono di poter essere l’uno d’aiuto all’altro. Non si può dar vita al mercato per via legislativa, non si può decretare con un editto la nascita di un mercato. Certo, lo si può regolare, facilitare, ostacolare, ma nessuno potrà costringere qualcuno ad intraprendere una transazione contro la sua volontà: saremmo al di fuori dell’economia di mercato.

In tal senso, i processi di mercato, per quanto virtuosi, non andrebbero mai confusi con il dono ed evidentemente, per quanto viziosi, neppure con la rapina.

Il dono appare come quella indispensabile dimensione del vivere che rende autenticamente umani i rapporti e, di conseguenze, autenticamente umana l’esistenza. Sappiamo bene che la vita non si risolve nel mercato e l’esperienza del dono ci consente di constatare direttamente la parzialità della logica del mercato.