La dura, durissima vita dei giocatori delle giovanili e... Dino Meneghin

Dino rimase in Italia, nel 1970 e anche 4 anni dopo, quando a offrirgli un contratto furono i New York Knicks. Diventare professionista, allora, avrebbe significato rinunciare alla maglia della Nazionale. Da quella rinuncia sarebbe nata una delle carriere più straordinarie nella storia della pallacanestro mondiale: 12 Scudetti, sei Coppe Italia, sette Coppe dei Campioni, quattro Coppe Intercontinentali, due Coppe delle Coppe e una Coppa Korac. L’argento olimpico di Mosca, nel 1980, e l’oro europeo di Nantes nel 1983. Unico giocatore italiano ad essere accolto nella culla del basket, la Hall of fame di Springfield.

Se il vostro sogno è diventare campioni, questa è la strada giusta: lastricata di “noi”, non di “io”. Sorda alle facili scuse e alle giustificazioni. Fatta di assunzioni di responsabilità. Una strada che bandisce frasi come «l’allenatore non mi capisce». Una strada che dopo una delusione non vi porterà in cerca dell’amorevole e sconfinata comprensione dei genitori, ma della forza dello spogliatoio per ripartire, e ripartire, e ripartire ancora.

E se, come è molto probabile, non giocherete mai in Serie A: chi se ne frega. Avete la fortuna di praticare lo sport più bello del mondo: prima o poi troverete la vostra Olimpiade anche sui campi di periferia. E vi assicuro per esperienza diretta che quando riabbraccerete la vostra squadra, trent’anni dopo, proverete le stesse identiche emozioni e lo stesso groppo in gola che ha provato Dino trionfando in tutto il mondo. Per quanto piccoli possano essere i campi che avrete calcato, sarete molto più simili a lui di quanto possiate immaginare. E questo, non ve lo potrà mai togliere nessuno.

P.S. Dino Meneghin è nato ad Alano di Piave il 18 gennaio 1950. Settant’anni fa. Tutti i media stanno celebrando il suo compleanno. Io, per una volta, ho scelto di parlare poco di lui e di rivolgermi a chi ne saprà raccogliere il testimone. Perché in fondo la sua vera eredità non sta nelle mille vittorie raggiunte, ma in come ha vissuto la sua interminabile, straordinaria carriera.