La fabbrica carbon free di Dingolfing

Ci vuole oltre un'ora di macchina per andare dal celebre palazzo della Bmwdi Monaco, quello composto da quattro enormi cilindri di cemento, al suo impianto più grande d'Europa, a Dingolfing.

Nel 2020 vi sono state prodotte 232mila unità tra Serie 4, 5, 6, 7 e 8 nonché le M4, M5 ed M8. Un complesso da 2,8 milioni di metri quadri dove sono stati investiti ulteriori 400 milioni per implementare la catena produttiva dedicata alle iX e i4 elettriche con particolare attenzione all'ambiente.

L'unica energia utilizzata è quella idroelettrica, dal 2006 al 2020 già sono state dimezzate le risorse impiegate per ogni vettura fabbricata e la CO2 è stata tagliata del 70%, ma l'obiettivo è di ridurla di un ulteriore 80% entro il 2030.

Intanto i motori elettrici non utilizzano terre rare e le batterie sono assemblate con celle prodotte con energia rinnovabile al 100% e litio e cobalto provenienti da fonti certificate ed etiche. In modo da limitare l'impatto sociale. Secondo la casa tedesca, una iX ha un'impronta di carbonio inferiore del 45% rispetto ad una X5 mentre la i4 permette di ridurre le emissioni di CO2 nell'intero ciclo di vita (200.000 km) dal 46% al 74 per cento.