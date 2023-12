La fabbrica del futuro per auto termiche ed elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

ll’interno del proprio più antico complesso industriale, Mercedes ha realizzato un impianto all’avanguardia dal punto di vista industriale e tecnologico

La più antica e più grande fabbrica Mercedes al mondo risale al 1915 e si trova a Sindelfingen, a mezz’ora da Stoccarda nel Land tedesco del Baden-Württemberg. Questo complesso industriale occupa la bellezza di 3 milioni di metri quadri, ha 35.000 dipendenti, dispone di servizi di tutti i tipi (ristoranti, palestre, mezzi pubblici, asili, etc), e produce qualcosa come 240.000 vetture l’anno. Al suo interno sorge una delle fabbriche più moderne e hi-tech al mondo: Factory 56. Realizzata nel 2020, con un investimento superiore ai 700 milioni di euro, rappresenta un’eccellenza dal punto di vista industriale e tecnologico, grazie un’alta integrazione digitale e una grande attenzione verso la sostenibilità. L’elemento che più colpisce è la sua flessibilità: le fabbriche automobilistiche hanno solitamente linee di produzione che difficilmente permettono di realizzare modelli diversi (fatta eccezione vetture che condividono lo stesso pianale), e un cambio di produzione richiede settimane di stop. Le linee di Factory 56 permettono di assemblare senza alcuna discontinuità qualunque modello di Mercedes, Maybach e Amg, con qualunque tipo di motorizzazione, trasmissione o allestimento, destinati a qualunque Paese nel mondo (con guida a destra e normative diverse da rispettare) e persino alternare vetture con motore termico ed elettrico come se nulla fosse. L’unica eccezione è rappresentata dalle auto blindate (circa 200 all’anno), che vengono assemblate in maniera semi-manuale in un’altra zona del complesso industriale. Il grado di automazione è impressionante: ad esempio sono sufficienti meno di 50 secondi per costruire la scocca al gruppo motore e alla distribuzione. I robot sono utilizzati più per aiutare i lavoratori che per sostituirli: gli oltre 400 dispositivi in grado di muoversi autonomamente contribuiscono principalmente alla movimentazione dei pezzi da assemblare, mente i grandi sistemi automatici rendono più semplice il lavoro degli addetti, ad esempio ruotando l’intero telaio affinché l’operatore possa agire sulla parte sottostante della vettura in maniera ergonomica, o intervenendo nei casi in cui è richiesta un’estrema precisione come nella lettura ottica delle tolleranze. Tutta la fabbrica sfrutta reti wlan e 5G ad alte prestazioni, è indipendente dal punto di vista energetico e opera già oggi in modo neutrale rispetto alle emissioni di CO2. Il 30% del fabbisogno è coperto da 12.000 moduli fotovoltaici sul tetto che forniscono 5.000 MWp e sono connessi a una rete a corrente continua, collegata a una banca di energia stazionaria basata sulle batterie dei veicoli elettrici: con una capacità di 1.400 kWh, funge da riserva per l’energia solare in eccesso dell’impianto fotovoltaico. Tutte le operazioni vengono gestite dalla piattaforma digitale Mo360, sviluppata assieme a Microsoft, nata per rendere la produzione di veicoli più efficiente, resiliente e sostenibile. Mercedes ha intenzione, nei prossimi anni, di replicare Factory 56 in tutti i suoi centri produttivi nel mondo.