Innovation days, la fabbrica del futuro e le sfide sostenibili: riflettori su Piemonte e Liguria

Si snoderà su due macroargomenti la giornata di Innovation Days del 12 maggio dedicata a Piemonte e Liguria; il primo, intitolato La fabbrica del futuro, si aprirà alle 9,30 e durerà sino alle 13. I lavori, introdotti da Luca Orlando, giornalista del Sole 24 Ore, saranno aperti da Marco Gay Presidente Confindustria Piemonte e da Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte.

Il digitale cambia la fabbrica

Alle 9,50 inizierà la prima tornata di interventi sul tema Il digitale cambia la fabbrica. Prenderanno la parola Andrea Berna, Responsabile Commerciale Italia Banca Ifis; Alberto Bertone, Presidente Acqua Sant’Anna; Giorgio Marsiaj, Presidente Unione Industriale Torino; Alberto Racca, Ceo Gruppo Miroglio; Roberto Tundo, Ceo Olivetti. Alle 10,40 secondo giro di interventi sul tema La spinta della sostenibilità. Prenderanno la parola Mattia Noberasco, Ceo Noberasco; Raffaella Orsero, Vice Presidente e Ceo di Orsero; Sonia Sandei, Head of Electrification Enel Italia; Alberto Viano, Ceo di LeasePlan Italia.

I nuovi saperi

Alle 11,35 un nuovo giro di interventi sul tema I nuovi saperi: si alterneranno Daniela Gentile, Svp Innovation & Quality Ansaldo Energia; Enrico Pisino, Ceo di Cim 4.0; Giulio Saracco, Rettore del Politecnico di Torino. Alle 12,10 sul tema La tecnologia che crea lavoro parleranno Ilaria Bertizzolo, Responsabile Gestione e Sviluppo Relazioni Imprese Large Cassa Depositi e Prestiti; Tommaso Cornaglia, Director Finance Controlling Cornaglia Group; Fabio Leonardi, Ceo di Igor; Simona Maggini, Country Manager Wpp Italia; Carlo Alberto Nobili, Chief Business Development Officer Nobili Rubinetterie.

L’innovazione sostenibile

Dalle 14,40 alle 16,30 inizierà la trattazione della seconda macroarea di temi dedicati all’Innovazione sostenibile, che verrà introdotta da Filomena Greco, giornalista del Sole 24 Ore. Sul tema Automotive, elettronica e costruzioni alla sfida della digitalizzazione e della sostenibilità verrà presentato il case history della Soag Group, illustrato da Emanuele Buscaglione, Ceo di Soag Europe Sa. Di Digital innovation hub e competence center a supporto dell’innovazione aziendale parleranno Vittorio Illengo, Direttore Digital Innovation Hub Piemonte; Flavio Tonelli, Presidente Cts Digital Innovation Hub Liguria; Giulia Marchisio, Program Manager Competence Center Cim 4.0. Il caso Sabelt verrà illustrato da Giulio Graziano, Direttore Generale Sabelt.

Le agevolazioni fiscali per l’innovazione

Di Agevolazioni fiscali e finanziarie per l’innovazione 4.0 e green parlerà Valentina Carlini, Area Politiche Industriali Confindustria. Mentre il caso Roj verrà descritto da Franco Oliaro suo Ceo. Di tecnologie 4.0 per l’economia circolare parleranno Marco Frey, Docente di Gestione delle Imprese, Direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità della Scuola Sant’Anna di Pisa e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Symbola. Il caso I.CO.P verrà illustrato da Piero Petrucco, suo Vice Presidente e Ceo. Infine di Competenze e formazione 4.0 parlerà Stefano Serra, Presidente Its Aerospazio e Meccatronica del Piemonte.