La fabbrica intelligente e digitale trasforma l’industria

Non mancano, però, i pericoli, quando questo iter non è affrontato correttamente. «Il percorso di trasformazione digitale delle aziende – avverte Mantegazza - deve essere accompagnato da una strategia di digitalizzazione con un approccio olistico e adattato alle peculiarità dell’azienda, nella quale l’uomo e i processi aziendali sono al centro. Le tecnologie digitali devono supportare le attività a valore aggiunto dell’operatore».

In effetti, sottolinea, «la trasformazione digitale, in atto, del tessuto macroeconomico può risultare rischiosa se non colta adeguatamente. Diversi sono i casi, che abbiamo visto, di investimenti mirati all’implementazione di tecnologie digitali, concentrati solo in determinate aree del processo produttivo, senza un approccio olistico che interessasse l’intera catena del valore. Tutto ciò ha portato a non poter sfruttare le vere potenzialità delle tecnologie digitali, conducendo, nella realtà, a dei flop». Mantegazza fa alcuni esempi: «Top manager impazienti di risultati che hanno intrapreso iniziative non strutturate; piani calati dall’alto senza rispondere ai bisogni pratici degli operatori e senza un coinvolgimento dei veri utilizzatori delle tecnologie digitali; mancanza di una cultura del cambiamento nell’organizzazione e di persone a cui far riferimento nel processo di trasformazione; digitalizzazione considerata un fine e non un mezzo per il cambiamento; implementazione di tecnologie digitali in processi poco maturi e non pronti per valorizzarle», magari con un software realizzato ma mai utilizzato. Insomma, chiosa Mantegazza, «un piano di trasformazione digitale deve essere allineato alla strategia aziendale e non viceversa».

Una strategia di digitalizzazione strutturata, conclude, «deve partire dagli obiettivi di medio-lungo termine dell’azienda, declinati in opportuni target operativi di fabbrica e attraverso una valutazione dello stato di maturità digitale dell’impresa». Si procederà poi - dopo aver selezionato «gli user casesdigitali» (cioè i casi di uso delle tecnologie digitali nei processi di fabbrica), e averne definito le priorità sulla base di un serie di variabili - alla definizione di «un piano di implementazione strutturato, con percorsi di formazione specifici per gli operatori, che supporterà il raggiungimento degli obiettivi aziendali».