La factory di Joana Vasconcelos in dialogo con musei e fondazioni

Il linguaggio artistico di Joana Vasconcelos (nata a Parigi nel 1971 da genitori portoghesi in esilio), molto diverso dai suoi colleghi più “concettuali”, è un mix di pratiche artigianali altamente specializzate e sperimentazione artistica e di materiali. Per le sue installazioni non esiste un materiale privilegiato ma viene utilizzato di tutto, dalla posateria di plastica alle pentole d’acciaio, che si inseriscono tra embroidery, crochet, tricot piume, plastica, ceramica. L’opera d’arte sfida i confini tra arte, artigianato e design, esplorando questioni di identità, cultura e società in una dimensione più monumentale, lontana dai formati ai quali siamo abituati.

Chi non ricorda l’enorme lampadario appeso all’ingresso delle Corderie, in occasione della Biennale Arte 2005 a Venezia? Sontuoso, ironico e luccicante era stato realizzato con gli involucri di plastica di 14mila tampax. A Lisbona e Firenze all’artista sono dedicate due mostre che presentano le sue opere più iconiche. Fino al 14 gennaio nella Galleria degli Uffizi a Firenze è possibile ammirare tre sue opere spettacolari nella mostra ‘Between Sky and Heart’, curata dal direttore Eike Schmidt, ormai prossimo a lasciare la direzione delle Gallerie per il Museo Capodimonte a Napoli, e dal critico d’arte Demetrio Paparoni dove è presente «Marilyn», un gigantesco paio di sandali a tacco alto realizzato con pentole d’acciaio e i relativi coperchi. A Lisbona al MAAT nelle due sedi del museo sono esposte anche nuove opere come la nuovissima«Drag Race» (2023).



Lo studio dell’artista

A Lisbona nel suo studio, affacciato sui moli del porto fluviale, tutto è organizzato come in una grande industria, in questo caso creativa, dove lavora un organico di circa 70 persone di diverse nazionalità, numerose figure professionali artigianali, due ingegneri, quattro architetti, fondamentali per la progettazione delle opere che partono sempre da bozzetti che l’artista disegna su fogli A4 ma che poi richiedono uno studio ingegneristico. Nello staff non poteva mancare un direttore finanziario e amministrativo per tutte le questioni legate allo sviluppo dei progetti, che da sempre hanno una valenza internazionale e toccano altri ambiti, ad esempi quello della moda. Una struttura ben collaudata e in continuo movimento per gestire un modello di business che unisce lavori artigianali e di ambito domestico, come il cucito, il ricamo, il lavoro a maglia con uncinetto e aghi, ma anche finissimi centrini a crochet, che l’artista commissiona alla comunità di una piccola isola delle Azzorre, Pico, che in questo modo riesce a dare un valore economico, oltre che artistico, ai lavori della tradizione artigianale femminile dell’isola, con i quali Vasconcelos ricopre rane, serpenti, cani, granchi per nasconderli o renderli più attraenti.

Sono tuttavia le monumentali “Valkyries” i lavori più riconosciuti nelle quali l’artista evoca le figure femminili della mitologia norrena, al servizio di Odino, e gli elementi artigianali dell’opera richiamano, anche in questo caso, i lavori tradizionalmente eseguiti dalle donne. Una di queste «Valkyries» è tornata a Lisbona dopo molti anni dalla Cina per la mostra «Plug-in» al MAAT Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lisbona per la personale che vede schierate le opere più monumentali e iconiche di Vasconcelos a partire dal 2000.

L’artista, la carriera e il suo mercato

Un’artista da record: sette volte presente alla Biennale di Venezia, la più giovane e prima donna ad esporre alla Reggia di Versailles con la mostra più visitata in Francia negli ultimi cinquant’anni e nel 2018 è stata la prima artista portoghese ad esporre al Guggenheim di Bilbao. Le sue opere sono disseminate nelle collezioni più esclusive, come Calouste Gulbenkian, Louis Vuitton e François Pinault, ma anche nell’industria della moda come l’installazione scenografica per la fashion week realizzata per la collezione femminile di Dior. Queste opere sono commissioni private e hanno prezzi elevati in relazione alle dimensioni e al materiale: «Wedding cake», una gigantesca torta nuziale a tre strati di 12 metri d’altezza, commissionata dalla Rothschild Foundation per il giardino della Waddesdon Manor, nel Buckinghamshire, pare sia costata, secondo indiscrezioni, 4 milioni di euro.

Opere di dimensioni più contenute è possibile trovarle in galleria a Milano d Mimmo Scognamiglio Arte Contemporanea con prezzi che oscillano tra 40mila e 80mila euro per le installazioni di medie dimensione e per quelle più piccole i prezzi sono inferiori: ad esempio le sculture in ceramica smaltata «Rafael Bordalo Pinheiro» ricoperte dai famosi centrini a crochet delle Azzorre, in edizione unica, partono da 8.000 euro fino a 30mila euro in relazione, anche in questo caso, alla dimensione.