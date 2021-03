La falsa memoria di malattie mai avute

4' di lettura

Per circa un anno abbiamo vissuto in attesa dei vaccini per uscire dall’incubo della pandemia e ora che ne abbiamo a disposizione quattro, e altri sono in arrivo, rispondiamo in modi non razionali agli inevitabili problemi che campagne di vaccinazione così vaste incontrano.

Le coincidenze tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e un certo numero di casi di trombosi o decessi stanno creando un clima di sospetto. Gli esperti di rischio richiamano il fatto che siamo psicologicamente portati a confondere le coincidenze con delle relazioni causali, come quando si pensò che la vaccinazione trivalente contro morbillo, parotite e rosolia che si pratica all’incirca nell’età in cui si può diagnosticare una sindrome autistica, causasse l’autismo. I decessi per varie cause o le trombosi hanno determinate frequenze naturali nella popolazione, più elevate tra adulti e anziani, per cui si può calcolare che i casi clinici o i decessi descritti rientrino nelle attese.

Il rischio

È curioso come delle società complesse come quelle nelle quali viviamo preferiscano tornare a decidere, soprattutto politicamente sulla base di un’idea intuitiva del rischio. Curioso ma non inspiegabile. I vaccini sono farmaci formidabili, perché sono speciali. Intanto, diversamente dagli altri farmaci non si somministrano a persone malate, ma sane. Ergo se quelle persone che erano sane avranno qualche problema di salute a ridosso dell’inoculazione la nostra percezione intuitiva dei nessi causali porterà ad attribuire a quell’evento l’origine del danno. L’altro aspetto speciale dei vaccini è, per dirla con il biologo molecolare scomparso qualche anno fa Riccardo Cortese, che fare vaccini è un’arte, «l’arte di costruire false memorie»? Efficace metafora. Significa che i vaccini servono per fare credere al sistema immunitario aver avuto un incontro con un agente patogeno specifico, anche se non è vero. Sulla base di questo falso ricordo il sistema immunitario può neutralizzare il patogeno.

Le metafore uccidono

Noi viviamo di/le metafore, che sono alla base della creatività del pensiero. Nondimeno, le metafore uccidono, sosteneva Susan Sontag a proposito di quelle usate per parlare di cancro e Aids, che generano stigma e sottraggono cure alle persone. Anche il discorso che siamo in guerra con il virus che causa Covid 19 e le scorciatoie moralistiche, razziste, meccaniciste che usiamo per parlare di questa pandemia abbrutiscono il pensiero.

La saggista Eula Biss è una specialista di metafore, avendo già scritto un bel libro su quelle che formano il linguaggio razzista negli Stati Uniti. In quello sull’immunità è entrata ancora più a fondo nelle trappole mentali che le metafore possono costruire. Commentando l’osservazione sperimentale che se si fa leggere a un gruppo un testo sulla pericolosità dei batteri, le persone diventano più xenofobe e preoccupate per le contaminazioni corporee, Biss scrive che le metafore che usiamo per collegare due argomenti manipolano i pensieri delle persone nel senso che l’argomento più radicato fisicamente nel corpo influenza i modi di riflettere sul resto. «Metafore stantie riproducono un pensiero stantio. Le metafore mescolate tra loro confondono. E le metafore hanno un doppio sbocco: pensare a una cosa in termini di un’altra può infatti illuminarle o oscurarle entrambe».