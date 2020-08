La famiglia Murdoch si spacca su Trump, James lascia News Corp

Da delfino a emarginato

James, una volta considerato l’astro nascente in famiglia, era stato nei fatti emarginato durante e dopo la grande cessione di attività a Disney. Avrebbe dovuto avere un ruolo in Disney una volta assorbita la 21st Century Fox per circa 70 miliardi, poltrona che mai si materializzò. Segno di un inesorabile caduta da ruoli che contano per la famiglia. A News Corp, cuore del gruppo sopravvissuto, intanto era diventato il 48enne Lachlan il delfino. E' co-presidente con il padre Rupert di News Corp, chief executive e presidente esecutivo di Fox Corp, e presidente esecutivo di Nova Entertainment, holding di proprietà australiane.



Un impero per la cause della destra

Rupert Murdoch ha una lunga storia di sostegno a cause conservatrici e pro-business globali. L'ambiziosa crescita delle sue iniziali attività australiane, ereditate dal padre, lo portò in Europa, a fianco della rivoluzione di Margaret Thatcher in Gran Bretagna e al centro di dure e storiche campagne contro i sindacati per l'adozione di nuove tecnologie di stampa. Sbarcato negli Stati Uniti e in particolare a New York, continuò a costruire il suo successo con scaltre manovre politiche oltre che aziendali, che gli consentirono di eludere esistenti antitrust intese a limitare il possesso di canali Tv e giornali negli stessi mercati. Accanto ai sempre cari giornali, diede vita a un vero e proprio impero in Tv e cinema attorno al marchio Fox, continuando a sponsorizzare cause conservatrici spesso aggressive.



Il declino della dinastia

Un ruolo centrale nell'ascesa politica lo giocò Roger Ailes, potente top executive repubblicano scomparso nel 2017, dopo essere stato travolto nel 2016 da scandali di abusi sessuali. L'identità del canale creata da Ailes non è sostanzialmente mutata. Ma le difficoltà a trovare una strategia vincente per l'intero impero, a identificare successori carismatici quali il vecchio Rupert oggi 89enne, in un clima caratterizzato da crescente concorrenza globale tra colossi multimediali e trasformazioni tecnologiche, spinsero alla vendita di gran parte delle attività a Disney.



I passi falsi di James

James, nel corso di tutta la lunga e controversa saga familiare, non era uscito indenne. Era rimasto a sua volta scosso da crisi e scandali durante la carriera di dirigente di parti importanti dell'impero. Al vertice della britannica BSkyB, quando era dei Murdoch, fu scottato da vicende di spionaggio e violazioni della privacy da parte di testate del gruppo avvenute sotto la sua gestione. Fu accusato da Londra di aver ignorato deliberatamente le violazioni. Lasciata nel 2012 Sky, che era succeduta a BSkyB, James divenne Ceo negli Usa di 21st Century Fox fino alla cessione a Disney. Agli occhi del padre aveva tuttavia, secondo gli osservatori, perso credibilità anche come leader per non aver saputo difendere a sufficienza la famiglia nello scandalo britannico. Adesso la nuova crisi di cui è protagonista è però all'interno la famiglia e anzitutto una rottura politica.