La famiglia orologiera dei record di spessore compie dieci anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Per Bulgari il decimo anniversario del lancio di Octo, orologio iconico del brand, è un momento speciale. Questo segnatempo con cassa ottagonale e lunetta tonda, pensato dalla maison italiana per il polso maschile, è diventato negli anni una collezione sempre più strutturata con le versioni Octo Finissimo (nel 2014) e Octo Roma (nel 2017). Octo Finissimo, fin dalla sua presentazione, ha avuto il compito di rappresentare la famiglia orologiera dei record in fatto di spessore: dall'Octo Finissimo Tourbillon Manual, fino all'Octo Finissimo Perpetual Calendar che erano gli orologi più sottili sul mercato con quelle determinate caratteristiche.

Nell'Octo Finissimo Ultra (01) le ore si leggono nella parte destra del quadrante su due indicatori decentrati: quello in alto segna le ore, quello in basso i minuti. A ore sei una piccolissima ruota segna i secondi.

A queste versioni si è aggiunto l'Octo Finissimo Ultra, presentato a Roma lo scorso marzo, in edizione limitata a 10 esemplari, con la cassa in titanio sabbiato di 40 mm di diametro e, soprattutto di soli 1,8 mm di spessore e con un peso, se così si può dire, di soli 44 grammi. Racconta Fabrizio Buonamassa Stigliani, direttore del Bulgari Watch Design Center: «Per realizzarlo abbiamo rivoluzionato le regole in termini di design del movimento, della cassa, del fondello, del bracciale e della sua fibbia pieghevole. Per raggiungere una sottigliezza come questa, si deve rivedere il modo di pensare, oltre che attingere a molte abilità, giocare con i materiali e adattarsi a tanti nuovi vincoli: questo modello può essere considerato una complicazione assoluta nel vasto campo rappresentato dall'ultra miniaturizzazione». Il processo di produzione ha richiesto ben tre anni.

Loading...

Una fase del montaggio del Calibro di manifattura BVL 180 con ruote di carica e di regolazione in acciaio e 50 ore di riserva di carica.

Tra le soluzioni, il fondello in carburo di tungsteno (un mix resistentissimo di carbonio e tungsteno) è stato pensato in modo da fare anche da platina: su questo, quindi, sono stati montati i 170 elementi che compongono il sottilissimo calibro BVL 180 a carica manuale con 50 ore di riserva di carica. Guardando il quadrante, nella parte destra ci sono due indicatori decentrati: in quello in alto la lancetta segna le ore, in quello in basso i minuti. A ore 6, invece ecco che una piccola ruota indica i secondi.

Sulla ruota a chricchetto del meccanismo è inciso un QR code unico che permette ai possessori dell'orologio di accedere a un'opera NFT.

E poi, lo sguardo non può che soffermarsi anche sulla sinistra dove si trova una parte del meccanismo, la ruota a cricchetto, che sembra mostri una decorazione particolare. In realtà è un QR code che permette al possessore dell'orologio di accedere, oltre che a una serie di informazioni sull'orologio stesso, a un'esclusiva opera NFT. Spiega Jean-Christophe Babin, ceo di Bulgari: «Octo è un orologio moderno e rispecchia il carattere di un gentleman di oggi, circondato da lusso e contemporaneità. Per questo per la prima volta lo abbiamo collegato agli NFT, il che fa di ognuno di questi Octo Finissimo Ultra un pezzo unico dando accesso a un'opera d'arte unica ed esclusiva per ogni modello, realizzata come idea creativa da un'artista guidato da Fabrizio Buonamassa Stigliani.

Parti del movimento prima di essere lavorate.

Ogni NFT è parte integrante dell'orologio. Noi non vogliamo di certo riprodurre degli orologi virtuali, ma NFT artistici ispirati dall'oggetto che aggiungano esperienza, valore ed emozione». Tra l'altro, sempre restando in tema artistico, insieme all'Octo Finissimo Ultra, per l'anniversario Bulgari ha realizzato anche due modelli in edizione limitata (200 pezzi per versione), un Octo Finissimo Chronograph GMT e un Octo Finissimo solotempo automatico, entrambi con cassa e bracciale in titanio sabbiato in cui è immediatamente evidente il lato artistico.