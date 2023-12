La farmacia comunale non esiste più, solo una ogni tre amministrazioni

La loro funzione come elemento del sistema della sanità territoriale è sempre più centrale per il rapporto con i medici di base non sempre è apprezzata dai camici bianchi: «Non vedo di buon occhio il fatto che le farmacie affittino gli studi ai medici», afferma Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine provinciale dei medici di Milano. Una pratica al limite delle norme, perché la normativa vieta una contiguità dei locali e «un muro in effetti divide i due ambienti», conclude Rossi.

Il crescente interesse per il settore non si riflette solo nel numero di clienti o farmacie, ma anche nelle operazioni finanziarie ad esso correlate. Un esempio è l’acquisizione di Farbanca da parte di Banca Ifis nel 2020. Farbanca, specializzata nel credito alle farmacie, ha una forte presenza soprattutto in Lombardia e Emilia Romagna. Un altro esempio significativo è il gruppo Hippocrates Holding, sostenuto dal fondo francese Antin Infrastructure Partners, che nel 2022 ha ottenuto un prestito di 900 milioni di euro da 15 banche per espandere e consolidare la sua rete. Hippocrates Holding vanta 300 farmacie, 2.000 dipendenti e un fatturato di oltre 500 milioni di euro.

L’interesse per le farmacie lombarde è centrale anche a livello amministrativo come dimostra il documento rilasciato l’8 agosto da Regione Lombardia guidata dal leghista Attilio Fontana riguardante le «indicazioni sulla farmacia dei servizi», mirato ad ampliare la gamma di servizi offerti dalle farmacie. Inoltre i farmacisti stessi sono presenti in prima persona nelle istituzioni, tanto che la presidentessa di Federfarma Lombardia Annarosa Racca è stata eletta consigliere comunale di Milano nelle fila salviniane.

Ma non esistono solo gli investimenti privati: a giugno è stato pubblicato il Bando di Aria per l’affidamento del servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina, con un valore economico di 279 milioni di euro. Le potenzialità della telemedicina, a partire dal fascicolo sanitario elettronico, sono enormi. Nonché centrali per lo sviluppo della medicina del nuovo millennio dove si manifesteranno moltissime possibilità. A dimostrarlo c’è anche un progetto di legge presentato in Regione riguardo all’introduzione nel fascicolo sanitario elettronico della formazione obbligatoria per la sicurezza destinata a tutti i dipendenti delle aziende, sia pubbliche che private. Oppure gli investimenti che stanno avanzando per portare a uno sviluppo dell’eCommerce delle farmacie anche se per ora i numeri sono ancora bassi e la Lombardia è dietro alla Campania che conta 259 esercizi (194 farmacie e 65 parafarmacie) per numero di farmacie autorizzate con 187 (129+58) croci verdi. A livello provinciale, Napoli si conferma al primo posto con 159 esercizi autorizzati (129 farmacie e 30 parafarmacie), seguita da Roma con 116 (92+24) e Milano con 69 (42+27).

Il settore è dunque in espansione sotto tutti i punti di vista e gli ingenti investimenti pubblici in termini di capitali e di aggiornamenti normativi stanno incentivando anche i privati a scommettere su un roseo futuro delle farmacie lombarde.