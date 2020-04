La farmacia è autorizzata a vendere non solo medicinali Il cliente però non può entrare, in questi giorni, per acquistare solo prodotti non sanitari di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

(ANSA)

Durante l’emergenza coronavirus nessuna norma vieta alle farmacie di vendere tutti i beni che abitualmente commercializzano, compresi cosmetici e articoli per l’infanzia.

I controlli in corso

In questi giorni la Guardia di Finanzia svolge controlli a tappeto per prevenire speculazioni sulla vendita di mascherine, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale (Dpi). Nelle farmacie vengono verificati la congruità dei ricarichi e la corretta esposizione dei prezzi di vendita.

L’imposizione di divieti ad alcune farmacie

Non sono state segnalate problematiche particolari, se non la constatazione di alcuni verificatori sui prodotti diversi dai medicinali e dai prodotti sanitari: possano essere venduti? In alcuni casi è stato imposto di esporre sui reparti di cosmesi e articoli per l’infanzia cartelli con la dicitura «merce non in vendita».

L’errore interpretativo

A guardare i provvedimenti in vigore, le restrizioni non sembrano corrette. Il Dpcm 11 marzo 2020 stabilisce che sono sospese «le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità», ma «restano aperte ...le farmacie». L’esercizio della farmacia è un servizio di pubblica necessità e comprende indistintamente tutte le attività di dispensazione, di vendita e di servizio che sono svolte al suo interno sulla base della concessione regionale e dell’autorizzazione all’esercizio.

Cosa si può acquistare in una farmacia

La tabella merceologica della farmacia (stabilita da un decreto del 1988) comprende, oltre ai medicinali, una nutrita serie di prodotti tra cui ad esempio: articoli di puericoltura, prodotti cosmetici e per l’igiene della persona, alimenti per piccoli animali. Non si può distinguere tra l’uno o l’altro settore merceologico dei prodotti abitualmente commercializzati (anche attraverso il noleggio), perché tutti indistintamente sono rientranti nell’oggetto esclusivo dell’impresa-farmacia.