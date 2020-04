La Fase 2 arriva anche in banca: le nuove regole dal 4 maggio Patto tra lavoratori , clienti ed aziende che si basa sul reciproco senso di responsabilità e fiducia: distanza oltre un metro, divisori negli open space, mascherine, lavoro agile o presenze alternate: in caso di febbre o sintomi non entrare in azienda di Cristina Casadei

4' di lettura

La Fase 2 arriva anche in banca. E per i bancari c’è un nuovo protocollo sulle misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Abi e i sindacati (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin) hanno adeguato le misure di sicurezza del credito, dopo i provvedimenti del Governo e le prospettive che ne derivano. Premesso che le banche e i bancari continuano ad assicurare la continuità dei servizi, così come previsto fin dall’inizio dell’emergenza nei vari provvedimenti che si sono susseguiti, le parti hanno stabilito che la misura principale dovrà continuare ad essere il distanziamento di almeno un metro. Per i clienti i canali internet/mobile e i bancomat devono continuare a costituire la via prioritaria per le proprie esigenze. Il Protocollo, spiega Salvatore Poloni Presidente del Casl di Abi, «rappresenta per i servizi bancari, alla luce delle proprie peculiarità di settore, il riferimento delle regole di prevenzione essenziali per l’operatività al pari di quanto previsto dalle altre Associazioni imprenditoriali e le Confederazioni sindacali il 24 aprile 2020 per le imprese produttive industriali e commerciali». Proprio per questo il documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dei Dicasteri competenti e al Presidente del Comitato di esperti in materia economica e sociale nonché alle ulteriori competenti Autorità. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede.

Il ricorso al lavoro agile continua

L’ampio ricorso al lavoro agile che le parti, per prime, hanno normato anche nell’ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro,

continuerà ad essere «un utile e modulabile strumento di prevenzione idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, riducendo le occasioni di contatto nei luoghi stessi e favorendo il distanzialmento interpersonale. Il protocollo porta con sè una sorta di patto tra lavoratori , clienti ed aziende che si basa sul reciproco senso di responsabilità e fiducia. Le aziende informeranno i lavoratori e tutti coloro che accedono alle sedi di non poter entrare o di doverlo dichiarare qualora ci siano condizioni rischiose come la febbre, sintomi influenzali, contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. Quotidianamente ognuno dovrà misurarsi la temperatura e dovrà rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi e dovrà chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria. La distanza dovrà essere oltre un metro o in alternativa dovranno essere usati i presidi di protezione individuale previsti dai provvedimenti. I lavoratori dovranno attenersi al corretto uso dei dispositivi.

I fornitori