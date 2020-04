La Fase 2 degli atenei: a luglio esami in presenza, fino a gennaio corsi online

Da settembre a gennaio 2021 la Fase 3

Se per i laboratori didattici obbligatori e per i tirocini dell’area sanitaria si punta a tornare alle attività in presenza già nella Fase 2, per tutti gli altri momenti tipici della carriera accademica dobbiamo immaginare uno svolgimento in forma mista (e cioè in parte da vicino e in parte da remoto) fino a gennaio 2021. Con il suggerimento di limitarsi all’e-learning per gli studenti internazionali o per i fuorisede che dovessero avere ancora problemi negli spostamenti.



La palla passa agli atenei

Al netto dei pareri che Manfredi riceverà da qui al 19, il documento affida ai singoli atenei il compito di delineare una propria strategia. Che tenga conto di alcuni fattori ineludibili: presentare un’offerta didattica «blended», capace cioè di essere erogata sia in presenza sia a distanza (live o con lezioni preregistrate); dotarsi di spazi e dispositivi di protezione adeguati (mascherine, guanti eccetera); smateriallizare tutte le attività amministrative smaterializzabili; aumentare la dotazione digitale (rete, connettività, aule virtuali) dell’ateneo; formare il personale alla nuova sfida in corso. In un’ottica complessiva che lo stesso Manfredi riassume così: «Assicurare a chi sta decidendo dove iscriversi l’anno prossimo che da settembre le università in un modo o nell’altro saranno in grado di garantire il servizio».

