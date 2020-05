Quattro metri quadrati, i ristoranti tra misure Inail e tecnologie anti contagio Secondo i dati dell’ufficio studi della Fipe con le nuove distanze obbligatorie i ristoranti perderebbero 4 milioni di posti a sedere, il 60% del totale di Maria Teresa Manuelli

Da lunedi' a pranzo con gli amici, forse

Secondo i dati dell’ufficio studi della Fipe con le nuove distanze obbligatorie i ristoranti perderebbero 4 milioni di posti a sedere, il 60% del totale

4' di lettura

Il 12 maggio è stato pubblicato il documento tecnico Inail sulle ipotesi per il contenimento del contagio per la ristorazione (scaricabile qui) e si attendono le misure da adottare per la riapertura dei ristoranti a partire da lunedì 18 maggio.



L’attuale normativa sull’organizzazione dei locali addetti alla ristorazione non prevede norme specifiche sul distanziamento ma indicazioni molto flessibili, fino a uno spazio di superficie per cliente seduto pari a 1,20 metri quadrati, con eventuali specifiche disposizioni regionali.

Ne deriva che la questione del distanziamento sociale assume un aspetto di grande complessità, anche in considerazione che non è evidentemente possibile, durante il servizio, l’uso di mascherine da parte dei clienti e che lo stazionamento protratto possa anche contaminare, in caso di soggetti infetti da Sars-Cov-2, superfici come stoviglie e posate.





Tra le indicazioni proposte vi è quindi la gestione degli spazi che privilegino, almeno in una prima fase, l’uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi. La rimodulazione del layout deve garantire il distanziamento fra i tavoli non inferiore a 2 metri e delle sedute non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come le barriere divisorie.

«La turnazione nel servizio in maniera innovativa e con prenotazione preferibilmente obbligatoria può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale. Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari. Al fine di mitigare i rischi connessi con il contatto da superfici è opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai tradizionali (come menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del giorno stampati su fogli monouso). È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria», si legge nel documento.

Gli effetti delle regole: a rischio il 60% dei posti a sedere nei ristoranti

«Con una persona ogni 4 metri quadri, venissero confermate, i ristoranti italiani perderebbero in un sol colpo 4 milioni di posti a sedere, ovvero il 60% del totale», è il commento di Fipe calcolato sulla base dei dati del proprio Ufficio Studi.La ristorazione italiana è infatti composta da piccole attività, che hanno in media una superficie di 90 metri quadrati e 62 posti a sedere. Un posto a sedere ogni 0,7 metri quadri, che scende a 0,6 nei locali più piccoli, ma che, con la previsione dei 4 metri quadri di distanziamento tra i commensali, scenderebbe sotto lo 0,3. «Se invece si optasse per i due metri di distanza tra i tavoli, senza distanziamento tra i commensali allo stesso tavolo, la perdita sarebbe del 30% dei coperti», rilancia la Federazione come alternativa.