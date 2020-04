La Fase 3 per le imprese familiari di Dario Voltattorni

Nel mentre che il Governo sta delineando la cosiddetta ‘Fase 2', le imprese stanno già riflettendo ad una ‘Fase 3'. Una fase in cui molti imprenditori valuteranno nel profondo cosa vuol dire fare impresa, non all'insegna di un semplicistico ‘nulla sarà come prima', ma nella convinzione che tanti mutamenti già in atto prima della crisi, avranno una accelerazione. Questa accelerazione, in molte imprese familiari, vorrà dire precorrere alcuni passaggi generazionali: responsabilità e sfide che si pensava potessero essere a carico delle prossime generazioni, dovranno essere affrontate dalla generazione imprenditoriale attualmente al comando.

La ‘fase 2' per le imprese è destinata alla riapertura delle fabbriche e degli uffici, nella tutela della salute di tutti i dipendenti, e alla rapida ripresa di tutte quelle connessioni vitali per un organismo vivo come sono le imprese. Per questa fase molte imprese sono già pronte ed attive, come l'esperienza Ferrari testimonia.

La ‘fase 3' rappresenterà la vera sfida che le imprese familiari dovranno pianificare attentamente per potersi adattare ad un contesto comunque mutato e mutevole. Per affrontare questa nuova fase, è possibile identificare alcune azioni che, da subito, le imprese a conduzione familiare potranno avviare per non farsi trovare impreparate e per creare un sistema ancor più resiliente. Proviamo a sintetizzarle di seguito.

1. Ridefinizione delle filiere produttive e distributive a livello mondiale e rafforzamento di partnership collaborative con i fornitori più importanti attraverso accordi più ampi ed esclusivi. E' probabile che molte imprese rifletteranno sulla possibilità di riportare in Italia porzioni sensibili delle loro produzioni, al fine di poter avere un controllo più diretto sulle dinamiche produttive.

2. Profondo ripensamento dei processi produttivi, nel segno di una maggiore flessibilità ed agilità delle fabbriche, attraverso l'accelerazione dell'utilizzo della robotica, della intelligenza artificiale, della blockchain e di tutte le innovazioni digitali che ancora non hanno fatto breccia nella grande parte della industria italiana. Questo comporterà un grande investimento non solo in nuove tecnologie ma, soprattutto, nel formare coloro che quelle tecnologie dovranno programmare ed utilizzare.