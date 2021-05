La fatica del cambiare idea

Le risposte a queste nuove domande sono state particolarmente informative: la stragrande maggioranza dei partecipanti credeva di aver creduto dieci anni prima, ciò che credeva dieci anni dopo. Erano del tutto ignari del cambiamento di opinione e totalmente incapaci di riconoscerlo.

Un risultato particolarmente forte, questo, nel caso dei genitori: questi, infatti, non solo si sono mostrati meno disposti ad ammettere il cambiamento, ma sono anche quelli le cui idee, relativamente ai temi in discussione, sono cambiate di più (“Stability and Change in Political Attitudes: Observe, Recall, and Explain”. Political Behavior 8, pp. 21-44, 1986).

La consapevolezza difficile dei propri errori

Si capisce, allora, come in casi simili sia molto difficile diventare consapevoli dei propri errori, quando non ci si rende neanche conto di averne commessi. Un atteggiamento, questo, che durante le nostre discussioni a tavola su temi politici, filosofici o di attualità, i miei figli non si fanno mai sfuggire l’occasione di sottolineare. E quando i nostri cambiamenti di opinione, prospettiva, ideali, sono alla fine riconosciuti, allora, di solito, siamo anche estremamente bravi a giustificarli e a darne una spiegazione plausibile.

In uno studio progettato proprio per analizzare tali “arrangiamenti” gli autori concludono in questo modo: “I soggetti sono così persuasivi quando offrono queste spiegazioni che saremmo seriamente tentati di crederci, tranne per il fatto che non si verificano cambiamenti corrispondenti nei gruppi di controllo. Queste osservazioni suggeriscono che questi soggetti stavano, in effetti, modificando le loro storie per cercare di attribuire un senso ragionevole al cambiamento dei loro atteggiamenti. La velocità, l’entità e la certezza di queste revisioni sono state davvero sorprendenti” (Wixon, P. R., and Laird, J. D. (1976). “Awareness and attitude change in the forced-compliance paradigm: The importance of when”. Journal of Personality and Social Psychology 34, pp. 376-384).

Un’occasione di redenzione

Poi però ci sono quelle volte in cui davvero capiamo di aver sbagliato. Quelle volte nelle quali non possiamo più raccontarci storie. Quelle volte che l’errore è lì e ci appare in tutta la sua evidenza. Quelle volte in cui siamo intrappolati dentro la nostra stessa consapevolezza. Un’esperienza che, per quanto dolorosa, può anche essere un’occasione di redenzione; un’esperienza che, come diceva Chiara Lubich, “Tonifica l’anima”. Le ragioni cercheremo di esplorarle nei prossimi appuntamenti. Per ora ci congediamo con un George Bernard Shaw, forse autentico, forse apocrifo, ma ugualmente saggio nel notare che “Il progresso è impossibile senza il cambiamento, e coloro che non riescono neanche a cambiare idea non riusciranno certamente a cambiare nient’altro”.