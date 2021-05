La fatica dell’ascolto e il pluralismo dell’errore

5' di lettura

L'esperienza dell'errore, per quanto dolorosa e tragica possa essere, a volte può anche attivare un processo trasformativo salutare, generativo, quasi un cammino di redenzione. Può non essere un percorso semplice né immediato, può essere faticoso e lungo, ma l'accettazione della propria fallibilità finisce quasi sempre col renderci più umili e, al contempo, più forti. All'origine di questo percorso si pone un nodo filosofico importante: è possibile evitare gli errori, prevenirli e perfino eliminarli del tutto, oppure sbagliare è assolutamente inevitabile e dobbiamo rassegnarci a vivere immersi nel rischio che la possibilità di errori, grandi e piccoli, determina?

È possibile evitare gli errori?

La dualità insita in questo dilemma acquista un'importanza cruciale perché il modo in cui decidiamo di rispondere a questa domanda è ciò che determina la possibilità di trarre o meno, da un errore, un valore trasformativo. Se pensiamo, infatti, che l'errore sia un accidente eliminabile, il frutto esclusivo di una svista, vivremo il prossimo sbaglio solamente come un fallimento.

Solo se, al contrario, ci convinceremo dell'intrinseca impossibilità dell'eliminazione radicale dell'errore, potremo, invece, iniziare ad apprendere come mitigarne gli effetti e, magari, ridurne l'occorrenza. Questo, se ci pensiamo bene è, davvero, un interessante paradosso: solo quando accettiamo l'inevitabilità dell'errore diventiamo capaci di iniziare ad attrezzarci per renderli evitabili, sia a livello personale che nell'ambito delle nostre organizzazioni. Un buon posto dove andare a guardare per imparare come gestire l'inevitabilità dell'errore sono quegli ambiti nei quali sbagliare, anche di poco, può produrre conseguenze catastrofiche; quelle attività dove la posta in gioco è davvero alta: il settore dei trasporti aerei, le centrali nucleari, la progettazione industriale, l'industria farmaceutica, solo per citarne alcuni. In tutti questi ambiti si è ormai da tempo accettato e viene dato per scontato che il rischio di un errore è ineliminabile. Ed è proprio per questo che in questi ambiti ci si è attrezzati, spesso dopo avvenimenti tragici, per gestire il rischio in maniera efficace in modo da poterlo minimizzare.

La tolleranza al fallimento e la trasparenza

È, infatti, proprio la cultura della “tolleranza al fallimento” che rende il risk management più efficace. Ma questa accettazione rappresenta solo il punto di partenza. Un secondo elemento caratterizza la buona gestione del rischio e si tratta della “trasparenza”. La cosa peggiore che si potrebbe fare dopo il verificarsi di un errore è far finta di nulla, fare come se non si fosse mai verificato o, peggio ancora, nasconderlo. Questo è esattamente ciò che impedisce di imparare dall'errore e che rende il suo ripetersi ancora più probabile. Solo riconoscendo apertamente, innanzitutto a noi stessi, di aver sbagliato possiamo imparare dall'errore tutto ciò che questo può insegnarci, perfino ad evitare di ripeterlo. Una organizzazione nella quale, al contrario, gli errori sono tenuti nascosti, sono considerati come sinonimo di fallimento e di incompetenza e sono puniti duramente, non favorirà altro che l'opacità e la chiusura, non sarà capace di mettersi davanti ai propri limiti e sarà destinata a ripetere gli stessi errori ancora ed ancora.

Scegliere basandosi sui dati

Un terzo elemento accomuna ogni buona gestione del rischio, si tratta del massiccio ricorso ai dati. Abbiamo visto tante volte nei precedenti appuntamenti con Mind the Economy quali possono essere gli effetti causati dal ricorso inconsapevole alle euristiche decisionali: l'”overconfidence”, un misto di eccessiva fiducia in noi e nelle nostre intuizioni, il “confirmation bias”, la trappola della conferma che ci spinge a cercare solo quelle informazioni che rafforzano le nostre credenze, l'”optimistic bias”, che ci fa sottovalutare i rischi connessi alle decisioni che siamo chiamati a prendere, costituiscono un mix fatale che produce distorsioni cognitive sistematiche e può sviare le nostre scelte in maniera tanto facile quanto prevedibile. Ecco perché, quando la posta in gioco è decisamente alta, un'organizzazione efficace preferisce non fidarsi troppo dell'intuizione o delle sensazioni dei singoli, benché esperti. Meglio fare affidamento sui dati, possibilmente molti e “puliti”.