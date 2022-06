La fatica ineludibile della relazione con il prossimo

L'esperimento degli scienziati della Georgetown University ruotava intorno ad un escamotage molto semplice: far accomodare alcune persone, tra loro sconosciute, in una sala d’attesa per una decina di minuti, senza che sapessero con precisione il motivo per cui erano lì e senza, in tutto ciò, sospettare di essere riprese da telecamere nascoste. All’ingresso alcune persone avevano dovuto lasciare il telefono in un armadietto mentre altre persone lo avevano tenuto con sé. Le immagini delle telecamere hanno testimoniato come “i partecipanti con il telefono in tasca sorridessero un numero di volte significativamente inferiore (il 30 per cento in meno) e in modo molto meno autentico (cioè non-Duchenne) rispetto ai partecipanti che non avevano con sé il telefono”.

Ed è stato poi osservato anche il meccanismo della profezia che si autoavvera: le persone senza telefono consideravano quelle con il telefono (e quindi con il capo chino su di esso) distratte e poco propense a relazionarsi, agendo di conseguenza ovvero mostrandosi a loro volta meno amichevoli. Spesso poi i neologismi, anche quelli più bizzarri o stiracchiati, sanno cogliere e interpretare lo spirito dei tempi. In tal senso due parole coniate negli ultimi 15 anni, in due momenti successivi, hanno in qualche modo evidenziato la normalizzazione dell’impatto degli smartphone sulle relazioni: da terzo incomodo, il telefono diventa parte integrante della dinamica relazionale tra le persone.

Prima dell’avvento dell’iPhone era stato introdotto un termine molto particolare: pizzled, unione di «piss off» (spazientirsi, arrabbiarsi) e «puzzled» (rimanere confusi). La parola serviva per indicare quella sorta di sensazione di disorientamento mista a sgomento e che scaturiva dal fatto di trovarsi di fronte a qualcuno che all’improvviso, mentre era impegnato in una conversazione con noi, iniziava a navigare o interagire con altre persone tramite il telefono. Questa parola certamente tradiva un giudizio poco favorevole nei confronti di questo tipo di atteggiamento.

A distanza di qualche tempo è saltata fuori un’altra parola che invece apparentemente ridimensiona il giudizio e si limita a mettere in evidenza l’atto dello snobbare gli altri quando si tira fuori dalla tasca il telefono: phubbing, unione di “phone” e “snubbing” (snobbare).

Rimettendo assieme i pezzi possiamo dire che: in poco meno di vent’anni gli smartphone hanno alterato gli equilibri e le regole del gioco relazionale, certamente sia in senso positivo che in senso negativo. La pandemia ha poi esasperato il fenomeno del distanziamento, mostrandoci certamente l’altissimo valore sociale della tecnologia ma riproponendoci poi una questione molto semplice e ineludibile: gli esseri umani sono già in uno stadio evolutivo nuovo, in termini cognitivi, emotivi e psicologici, oppure si sono solo adattati a questo nuovo assetto?