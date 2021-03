La faticosa carriera accademica delle donne in Italia In Italia fra i professori ordinari contiamo meno del 25% di donne e le rettrici sono solo 6 su 84. Ecco la fotografia dei maggiori atenei. di Greta Ubbiali

Quello tra donne e carriera è un rapporto complicato anche quando si varcano le porte dell'accademia. All'interno delle istituzioni del sapere italiane la componente femminile è ancora significativamente sotto-rappresentata: a fronte di 12.303 professori ordinari, le professoresse ordinarie sono 2.952. I professori associati sono 19.676 mentre le colleghe 7.575. Anche un contesto come quello scientifico e accademico, concepito come uno campi più neutrali rispetto al genere, si scopre essere non avulso da processi di segregazione e bias di genere. Uno dei problemi, svela Ilenia Picardi, ricercatrice di sociologia generale e docente all'università degli studi di Napoli Federico II, è che i concetti di eccellenza scientifica e meritocrazia in ambito accademico non hanno carattere neutrale: «sono definiti su parametri di performance che sono fortemente stereotipati al maschile ma a cui le donne sono chiamate ad aderire per dimostrare la validità del loro lavoro», spiega al Sole 24 Ore.



Italia ed Europa

Nell'ateneo federiciano, al 2020, il corpo accademico è composto da 2.623 persone tra professori e ricercatori (sia rtda sia rtdb), 1.022 donne e 1.601 uomini. Più si sale in carriera, però, minore è la presenza femminile fino ad arrivare al ruolo di professore ordinario dove su 676 cattedre, solo 163 sono affidate a donne. Da settembre 2020 il rettore dell'ateneo è Matteo Lorito. Guardando alle cariche di maggior rilievo si registra la mancanza di donne alla guida di università non solo in Italia ma anche a livello europeo.

I dati della European University Association mostrano che nel 2020, tra 28 stati membri dell'Ue, solo il 15% sono rettrici (variando dal 9,5% nel 2010 al 13% nel 2013 e al 14,3% nel 2019). A livello nazionale risultano esserci rettrici in sole sei università italiane. Una di queste è l'università di Milano-Bicocca, oggi guidata da Giovanna Iannantuoni (fino al 2025) e preceduta nel sessennio 2013-2019 da Cristina Messa, oggi ministra dell’Università.

«La nostra università – commenta Iannantuoni - conta 411 donne tra professoresse e ricercatrici, su un organico di poco meno di mille unità, con un rapporto che è di 1 a 2 tra i professori ordinari e 3 a 4 tra gli associati e che vede una netta prevalenza di donne (86) sugli uomini (57) tra i ricercatori a tempo indeterminato. Un dato che poi ci caratterizza tra tutti gli atenei italiani è la presenza femminile prevalente negli organi di governo». Il consiglio di amministrazione risulta, infatti, avere una composizione di genere paritaria e il senato accademico vede una presenza maggioritaria di donne. Tuttavia, avverte la rettrice «restano alcuni ambiti in cui il divario è molto ampio: è il caso, ad esempio, di alcuni dipartimenti di area scientifica dove le donne – professoresse e ricercatrici – sono meno di un terzo del totale».

Inoltre, secondo la pubblicazione scientifica “Dalle gender alle diversity quotas - un impegno per società e istituzioni” curata dalle docenti Camilla Buzzacchi e Roberta Provasi, per le donne dell'istituto restano condizioni di maggiore incertezza e precariato contrattuale. Ad esempio risultano maturare un ritardo medio di due anni nell'avanzamento di carriera rispetto ai loro colleghi uomini e raggiungono con meno probabilità, rispetto agli stessi, il ruolo di professoresse ordinarie.