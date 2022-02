La faticosa ripresa del mercato del lavoro globale

IL CONFRONTO IN ALCUNI PAESI EUROPEI Loading...

La ripresa delle ore lavorate verificatasi l’anno scorso è stata alimentata principalmente dall’aumento dell’orario lavorativo delle persone occupate e, in minor misura, dal calo della disoccupazione e dell'inattività.



L'inerzia della disoccupazione…

Nel 2021 il tasso disoccupazione globale è arretrato dello 0,4% rispetto al 2020, passando dal 6,6% al 6,2%. Si tratta di un miglioramento modesto, specie se paragonato al balzo all’insù di oltre 1 punto percentuale verificatosi nel primo anno di pandemia. In termini assoluti il numero dei disoccupati è sceso di 9,5 milioni. In base ai dati aggiornati dell’Oml, questo significa che appena ¼ di quelli che avevano perso il lavoro nel 2020 sono riusciti a trovarne un altro mentre i restanti ¾ (28 milioni di persone) sono rimasti disoccupati. In più l’Oml stima che nel 2022 la disoccupazione calerà di meno e che l’anno dovrebbe chiudersi con circa 207 milioni di disoccupati a fronte dei 186 del 2019. Addirittura il tasso di disoccupazione globale dovrebbe essere ancora superiore ai livelli pre-pandemici fino al 2023.

Il dato sulla variazione mondiale dei disoccupati intervenuta nel 2021 è la risultante di dinamiche piuttosto eterogenee tra i vari continenti (cfr. Figura 4). Il numero dei disoccupati è sceso notevolmente in Asia (-8,9 milioni, quasi la metà dell’incremento registrato nel 2020) e nel Nord America (-4,6 milioni). In Europa, invece, il totale dei disoccupati si è assottigliato di appena 270.000 unità: in pratica solo il 15% di quelli che avevano perso il lavoro nel primo anno di pandemia è riuscito a trovare un’occupazione. Pessima, infine, è stata la performance dell’Africa e dell'aggregato formato da America Latina e Caraibi, dove nel 2021 la fila dei disoccupati ha continuato ad ingrossarsi rispettivamente di 3,1 milioni e 1,3 milioni di individui.

DISOCCUPATI E TASSO DI DISOCCUPAZIONE Loading...

…e dell’inattività

Il 2021 ha registrato pochi progressi anche per quanto riguarda gli inattivi, ossia le persone che non hanno un’occupazione e neppure ne cercano una. Fondamentalmente si è consolidato il risultato raggiunto nella seconda metà del 2020, vale a dire quello di «contenere» l'incremento della popolazione inattiva rispetto a fine 2019 al di sotto dei 25 milioni di unità, dopo il picco di circa 70 milioni toccato a giugno 2020. Ciò è stato possibile principalmente grazie alla progressiva revoca delle misure di lockdown stretto adottate durante la prima violenta ondata di contagi. Ricordiamo, infatti, che all’epoca la chiusura totale di tutte le attività lavorative non essenziali aveva reso palese a chi non aveva lavoro l’inutilità di impegnarsi attivamente a cercarne uno.

I dati relativi al terzo trimestre 2021 indicano che a livello globale (Africa esclusa) restavano ancora 19,4 milioni di inattivi in più rispetto all'ultimo anno prima della pandemia (cfr. Figura 5). La maggior parte di queste persone (13 milioni, oltre il 67% del totale) si concentrava nella regione dell’America Latina e dei Caraibi che già nel 2020 era stata la più colpita da questo fenomeno. La persistenza di un’elevata fetta di popolazione «inattiva causa pandemia» (i.e. in aggiunta rispetto all’epoca pre-Covid) in questa regione va verosimilmente associata ai problemi nell’azione di contrasto al virus ma nasconde anche un boom del lavoro sommerso. Ad esempio, in paesi come Messico, Perù e Argentina, l’occupazione cosiddetta «informale» ha contribuito per oltre il 70% della creazione netta di lavoro registrata dalla metà del 2020 in poi.

LA POPOLAZIONE INATTIVA NEL MONDO Loading...

Dopo l’America centro-meridionale, Asia e Nord America sono, nell’ordine, le aree geografiche che a fine settembre 2021 conservavano ancora il maggior numero di inattivi in più rispetto a dicembre 2019: rispettivamente 4,4 e 3,8 milioni. Il dato nord-americano, in particolare, mostra una certa rigidità nel riassestarsi su livelli pre-pandemici e potrebbe risentire del fenomeno della Great Resignation manifestatosi dall’anno scorso nel mercato del lavoro statunitense. Migliore invece la performance del vecchio continente che a settembre 2021 aveva completamente azzerato gli «inattivi causa pandemia» ed era persino riuscito a ridurre il totale della popolazione inattiva di 2,2 milioni di unità rispetto a fine 2019.

Un’analisi di dettaglio su alcuni paesi Europei (cfr. Figura 6) rivela che la compressione degli inattivi è stata particolarmente intensa in Francia, Polonia e nei Paesi Bassi. Italia e Portogallo conservano un surplus di inattivi rispetto al periodo pre-Covid ma si tratta di un numero modesto, specie se raffrontato ai picchi raggiunti dai due paesi nel secondo trimestre 2020.

LA POPOLAZIONE INATTIVA IN ALCUNI PAESI EUROPEI Loading...

Il reddito da lavoro recuperato

L’incremento delle ore lavorate verificatosi nel 2021 ha consentito un parziale recupero del reddito da lavoro perso nel 2020. Una stima approssimativa dell'entità di questo recupero può essere ottenuta incrociando la quota di Pil riconducibile al fattore produttivo lavoro con l’aumento delle ore lavorate. In termini lordi (ossia senza considerare gli interventi di sostegno al reddito approntati in parecchi Stati) parliamo di quasi 2800 miliardi di dollari, pari al 2,95% del Pil globale. A beneficiare di questa ripresa è stato anzitutto il continente asiatico con maggiori redditi da lavoro per circa 1000 miliardi di dollari nel 2021. Seguono il Nord America (780 miliardi di $), l’Europa (550 miliardi di $), l'America Latina e Caraibi (370 miliardi di $) e il resto va all’Africa e all'Oceania.

A livello mondiale restano ancora quasi 1000 miliardi di dollari di reddito da lavoro non ancora recuperato. Senza contare l’ulteriore gap negativo rispetto allo scenario controfattuale di nessuna pandemia. Il mese scorso l’Oml ha rivisto al ribasso le sue stime di recupero per il 2022 soprattutto per via delle persistenti incertezze sul quadro epidemiologico, a partire dal rischio di nuove varianti. Secondo l’Organizzazione, ci vorranno anni per riassorbire completamente l’impatto della crisi causata dal Covid nel mondo del lavoro. A farne le spese sono e saranno soprattutto i paesi a reddito basso e medio-basso con evidenti pericoli per la coesione sociale e la stabilità politica.

È dunque essenziale improntare la ripresa del mercato globale del lavoro al criterio dell’inclusività. A tal fine l’Oml raccomanda ai policymakers di incentrare la loro agenda sull’essere umano e di rafforzare la cooperazione internazionale per aiutare i paesi più poveri a portare i loro tassi di vaccinazione su livelli paragonabili a quelli dei paesi a reddito più alto. Una sfida per il futuro, perché la globalizzazione che abbiamo voluto a tutti i costi diventi più sostenibile per tutti.