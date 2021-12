La Fattoria degli Animali e 1984 di Orwell con il commento di Paolo Borzacchiello

Ascolta la versione audio dell'articolo

“La Fattoria degli Animali” è la novella allegorica di George Orwell con la quale l'autore racconta, in realtà, del pericolo nascosto dietro ogni esasperazione totalitaria e dietro ogni dittatura. Stanchi dei soprusi, gli animali di una fattoria decidono di ribellarsi agli umani e, cacciato il proprietario, danno vita a un nuovo ordine fondato sull'uguaglianza. Ben presto, però, emerge tra loro una nuova classe di burocrati, i maiali, che con astuzia, cupidigia e prepotenza si impongono sugli altri animali. L'acuta satira orwelliana contro il totalitarismo è unita in questo apologo a una felicità inventiva e a un'energia stilistica che pongono “La Fattoria degli Animali” tra le opere più celebri della narrativa del Novecento. Per questo motivo, Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da giovedì 9 dicembre la novella di George Orwell e da giovedì 16 dicembre il suo romanzo più famoso: “1984” a 12,90€ oltre al prezzo del quotidiano.



Nell'ottica di rivisitazione di grandi classici antichi o contemporanei, quest'anno insieme a “La fattoria degli Animali” Il Sole 24 Ore propone infatti anche l'altro grande romanzo di Orwell, probabilmente ancora più famoso, “1984”: anno in cui l'autore immagina il mondo diviso in tre superstati in guerra fra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. L’Oceania, la cui capitale è Londra, è governata dal Grande Fratello, che tutto vede e tutto sa. I suoi occhi sono le telecamere che spiano di continuo nelle case, il suo braccio la psicopolizia che interviene al minimo sospetto. Tutto è permesso, non c’è legge scritta. Niente, apparentemente, è proibito. Tranne pensare. Tranne amare. Tranne divertirsi. Insomma: tranne vivere, se non secondo i dettami del Grande Fratello.



Entrambe le opere sono arricchite dal commento critico di Paolo Borzacchiello, scrittore, consulente e formatore appassionato dei due romanzi e attento indagatore delle dinamiche sociali, oltre che delle tante sfumature che la parola, con i suoi linguaggi, i suoi slogan e i suoi (pre)giudizi, porta con sé e da numerose tavole illustrate.



Nella sua rilettura de “La Fattoria degli animali” Borzacchiello specifica: “Da studioso di interazioni umane quale sono e da appassionato di trappole mentali e tecniche di manipolazione della percezione e del comportamento, in occasione di questa edizione speciale dell'inquietante capolavoro orwelliano mi sono cimentato nella rilettura con uno spirito da vero investigatore, alla ricerca di tutti quei meccanismi che sono alla base di ciò che succede nel racconto e la cui scoperta potrebbe persino tornarci utile”.Su “1984” Borzacchiello precisa: “Ho deciso di trasformare il romanzo di Orwell in un corso di formazione dedicato al miglioramento della nostra vita. Ho voluto far diventare Big Brother un vero Fratello Maggiore, un mentore, il trainer che tutti noi vorremmo incontrare durante il corso di formazione che ci cambia l'esistenza”.