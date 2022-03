La Fed affronta la guerra accelerando la stretta

Ascolta la versione audio dell'articolo

E ora? La guerra in Ucraina ha colto la Federal reserve in una posizione difficile. La sua stretta, di fatto, è già iniziata, anche se non è stato deciso nessun rialzo dei tassi, ma le tensioni belliche hanno reso ancora più grave una difficile situazione sul piano dell'inflazione: ha rinforzato la componente legata al lato dell'offerta, che la politica monetaria non può certo aggredire, mentre le aspettative di inflazione sono salite rapidamente.

Le attese: una Fed «falco»

Le attese degli analisti e degli operatori finanziari, non unanimi, puntano comunque su un rialzo dei tassi, e l'indicazione che la stretta sarà più vicina. L'inflazione negli Usa è alta, conclamata - riguarda tendenzialmente tutti i prezzi - e in buona parte legata alla domanda. Un segnale - che sia ancora verbale, come tutti si aspettano, o anche “reale” - è in ogni caso opportuno. L'incertezza, è vero, è aumentata fortemente, ma in una prospettiva di risk management non esclude un primo rialzo dei tassi.

Aspettative verso il 3%

Il problema sono le aspettative. Troppo elevate ormai per essere compatibili con l'obiettivo, sia pure rivisto e “medio” del 2 per cento. La Federal reserve ha spesso considerato le aspettative di mercato relativamente inaffidabili perché altri fattori - il premio al rischio e il premio alla liquidità, essenzialmente - possono alternarne le indicazioni. Se i break even a 5 e 10 anni - le differenze di rendimento tra titoli indicizzati e non indicizzati ai prezzi - possono segnalare una maggiore domanda per bond che proteggono dall'inflazione, le quotazioni sugli swaps, non a caso più basse, sono comunque in forte rialzo. Riferendosi a un orizzonte temporale relativamente lontano, possono essere fonte di qualche preoccupazione.

Condizioni finanziarie ai livelli del 2018

È vero, d'altra parte, che le condizioni finanziarie cominciano già a normalizzarsi. Sono già, escludendo il balzo legato allo scoppio della pandemia, a livelli abbandonati a fine 2018, quando i tassi “ufficiali” sui Fed Funds erano compresi tra il 2,25 e il 2,50 per cento. Il rialzo dell'indice della Fed di Chicago, che riassume più di cento indicatori diversi, appare piuttosto rapido, e inizia in coincidenza con lo scoppio delle ostilità.

Rendimenti in salita

Le due principali componenti all'inizio della catena di trasmissione della politica monetaria segnalano già forti rialzi, guidati dal mercato. I rendimenti dei titoli di Stati sono saliti a livelli prepandemici per tutto il medio e il lungo periodo, mentre per la parte a breve - sotto il controllo modulato della politica monetaria - resta a livelli più bassi.