La Fed alza i tassi di 0,25 punti e prepara la pausa nella stretta

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Fed ha alzato come previsto il tasso di riferimento dello 0,25% portandolo al 5-5,25 per cento. Il voto a favore della nuova stretta è stato unanime.

Cambiano però le indicazioni - generalmente scarse - sui passi futuri: nel comunicato ufficiale pubblicato al termine della riunione la banca centrale Usa non compare più la frase: «Il comitato (di politica monetaria, Fomc, ndr) anticipa che addizionali rialzi possono essere appropriati», ma si dice semplicemente che «nel valutare in che misura possano essere appropriati ulteriori rialzi» si terrà conto - come nel passato - della stretta finora realizzata, dei ritardi con cui la politica monetaria incide su attività economia e inflazione.

Loading...

Non è una sfumatura: d’ora in poi i rialzi potrebbero essere più distanziati nel tempo. Al 5-5,25%, del resto, il costo del credito Usa è arrivato al livello previsto dai governatori per fine anno, anche se gli analisti si aspettavano un ultimo aumento dei tassi a giugno. In ogni caso, ha detto in conferenza stampa il presidente Jerome Powell, «siamo pronti a fare di più se saranno necessari maggiori restrizioni», aggiungendo che «valuteremo» la questione della pausa «a giugno». Non è possibile dire con sicurezza, ha precisato, che l’attuale livello dei tassi è sufficientemente restrittivo.

Prima di parlare di politica monetaria Powell, in apertura dell’incontro con i giornalisti, ha voluto precisare che il settore bancario «è ampiamente migliorato da marzo e il sistema è sano e resiliente». Eventi come quelli che hanno travolto la Silicon Walley Bank «non si ripeteranno», anche perché la Fed «ha imparato la lezione».

Poco variata la diagnosi sull’andamento dell’economia: la crescita è proseguita a un ritmo «modesto», mentre l’aumento dell’occupazione è stato robusto e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. Ci sono segnali, ha però aggiunto Powell, che segnalano che domanda e offerta di lavoro stanno «tornano a un miglior equilibrio». È aumentato il tasso di partecipazione, mentre ci sono indicazioni di un rallentamento dei salari. «La domanda però supera ancora l’offerta di lavoratori disponibili», ha precisato il presidente.