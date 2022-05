La Fed alza i tassi di 0,50 punti e riduce il bilancio

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fed alza i tassi e riduce il bilancio, malgrado «l’elevata incertezza» dell’evoluzione della guerra in Ucraina Usa. I tassi “ufficiali” sui Fed funds sono stati portati allo 0,75%-1%, dallo 0,25-0,50%: il primo rialzo da mezzo punto dopo maggio 2000, sotto la presidenza di Alan Greespan.

La stretta continuerà: è «appropriato» prevedere che i tassi saliranno ancora, «rapidamente»: sarà sul tavolo di ciascuna delle due prossime riunioni una aumento di 0,50 punti percentuali. Il portafoglio titoli sarà intanto ridotto a cominciare dal 1° giugno a un ritmo iniziale di 47,5 miliardi al mese, che poi salirà a 95 miliardi. Attualmente il totale delle attività Fed è di 8.939 miliardi di dollari.

Due tetti per il quantitative targeting

Per realizzare il quantitative targeting, i reinvestimenti dei titoli di Stato in scadenza saranno possibili una volta superato il tetto di 30 miliardi al mese, che poi sarà portato a 60 miliardi dopo tre mesi, mentre per i reinvestimenti delle mortgage asset backed securities il tetto è stato fissato in 17,5 miliardi al mese, che salirà a 35 miliardi dopo tre mesi.

Economia ancora robusta

La Fed, nella difficile scelta tra comprimere la crescita, dopo la flessione del primo trimestre, per contenere la dinamica dei prezzi, e sostenere invece l’attività economica colpita da guerra e pandemia, ha scelto la prima delle opzioni: la debolezza dell’economia, ha spiegato il comunicato, nasconde spese delle famiglie e investimenti fissi ancora «forti» mentre l’aumento dell’occupazione è stato «robusto».

Attenzione ai rischi di inflazione

L’inflazione, ricorda però la Fed, «resta elevata, e risente di squilibri nell’offerta e nella domanda, legati alla pandemia, a prezzi più alti dell’energia e a più ampie pressioni sui prezzi». È vero che l’«elevata incertezza» della guerra e i lockdown in Cina creeranno sia pressioni sui prezzi che nuove tensioni sulle catene delle forniture e quindi sull’attività economica, ma la Fed ha fatto una scelta precisa: «Il Comitato (di politica monetaria, o Fomc, ndr) è molto attento ai rischi di inflazione», è la conclusione dei banchieri centrali.

Un problema per i più deboli

«Comprendiamo le difficoltà che sta creando - ha aggiunto il presidente Jerome Powell, nella conferenza stampa, la prima in presenza dopo due anni - soprattutto su coloro meno in grado di affrontare costi più elevati di beni essenziali come il cibo, la casa e i trasporti». I tassi potranno salire quindi di altri 0,50 punti in ciascuna delle prossime riunioni (mentre sembrano escluse strette più incisive), se le condizioni monetarie e finanziarie - e quindi la reazione dei mercati e del sistema bancario - si muoveranno in sincronia con la politica monetaria (come, è stata la valutazione del presidente, è accaduto finora).