La Fed aumenta i tassi di interesse di 25 punti base

Un altro rialzo, da 25 punti base. Il costo ufficiale del credito per gli Stati Uniti, l’obiettivo per i Fed Funds Rates, sale al 5,25-5,50%. La decisione è stata presa all’unanimità. Dopo la pausa di giugno, presa per «valutare le nuove informazioni e le loro implicazioni per la politica monetaria», il comitato di politica monetaria (Fomc, Federal Open Market Committee) è tornata ad aumentare i tassi senza cambiare l’orientamento per il futuro.

Il comunicato di luglio è quasi identico a quello pubblicato dopo la riunione del Fomc di giugno (al di là, evidentemente, della decisione sui tassi di interesse). Solo l’attività economica è vista crescere a un ritmo «moderato» e non più «modesto», un’indicazione rilevante per giustificare la ripresa della stretta, legata anche, ha detto in conferenza stampa il presidente Jerome Powell , ai recenti dati sulla crescita, migliori del previsto.

Per il futuro, il Fomc continuerà a valutare gli effetti dei rialzi dei tassi finora decisi per «determinare l’estensione di un addizionale restrizione di politica monetaria che possa essere appropriata per far tornare l’inflazione all’obiettivo del 2%». Non c’è quindi nulla, nel comunicato, che possa far pensare che la stretta sia conclusa. A giugno, del resto, la maggioranza dei componenti del Fomc aveva previsto per fine anno tassi più alti di almeno 25 punti base. Le prossime decisioni, ha ripetuto Powell, saranno prese «riunione dopo riunione» sulla base dei dati in arrivo.

La Fed, ha spiegato il presidente, guarderà se i suoi obiettivi intermedi sono stati raggiungi. «Per cominciare, vogliamo vedere una crescita moderata; vogliamo vedere che l’offerta e la domanda, siano più bilanciate in tutta l’economia, incluso in particolare il mercato del lavoro. Vogliamo vedere l’inflazione». In ogni caso, «crediamo che la politica monetaria sia restrittiva e crea pressioni verso il basso sull’attività economica e sull’inflazione», ha aggiunto spiegando nel corso della conferenza stampa che i tassi ufficiali reali, tenuto conto delle aspettative di inflazione, sono superiori al livello “neutrale”. Le parole di Powell non si riferivano quindi a tutta la cinghia di trasmissione della politica monetaria ma soltanto alla parte “a monte”.

Powell ha anche invitato a non dare troppa attenzione ai dati sull’ inflazione Cpi di giugno, migliori delle attese (+3% l’indice complessivo, ma +4,8% il core). Si tratta, ha spiegato, di un singolo indicatore - e non certo quello rilevante per la politica monetaria, che guarda all’indice Pce con una particolare attenzione al dato core - mentre il complesso dei dati finora pubblicati è abbastanza coerente con le aspettative; quelle stesse aspettative, ha aggiunto, che prevedevano un ulteriore rialzo prima della fine dell’anno.