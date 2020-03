La Fed assicura liquidità a tutti tranne la Cina

Preservare questa egemonia valutaria (che va di pari passo con quella economica e geo-politica degli Stati Uniti) impone alla Fed di garantire un'adeguata disponibilità di dollari non solo per le esigenze del sistema economico-finanziario domestico, ma di fatto anche di quello del resto del mondo. Negli ultimi 20 anni il principale strumento con cui tale disponibilità è stata garantita sono le linee di liquidità in valuta estera (FX swap lines) tra la Fed e le altre banche centrali.



La prima risale al 13 settembre 2001 (due giorni dopo l'attacco terroristico alle Torri gemelle) con la stipula di un accordo di scambio di valute tra FED e BCE fino a un massimo di 50 miliardi di dollari. Ma è con la grande crisi del 2008 che la FED ha cominciato ad utilizzare abitualmente le linee swap in valuta con altre banche centrali. Nel 2010 è stato istituito il “network C6”, una rete temporanea di linee swap in valuta tra la FED, la BCE, la Bank of England, la Bank of Canada, la Bank of Japan e la Swiss National Bank (la banca centrale elvetica); il 31 ottobre 2013 il C6 è diventato permanente. Nasce così un cartello stabile delle principali banche centrali del pianeta per garantire l'approvvigionamento del dollaro al di fuori del mercato Usa.



Tecnicamente le linee di liquidità in dollari operano in due fasi. Nella prima, la Fed presta un certo ammontare di dollari ad un'altra banca centrale (e.g. la Bce) ricevendo un corrispondente quantitativo di valuta emessa da quest'ultima (e.g. euro) come collaterale e una remunerazione pari al tasso privo di rischio in dollari (OIS) maggiorato di uno spread prefissato. Nella seconda fase, la banca centrale che ha preso a prestito i dollari li offre alle banche private della propria area valutaria nell'ambito di operazioni repo (pronti-contro-termine) in cambio di collaterali ammissibili e di un tasso di interesse (le aste repo di liquidità in dollari della BCE sono a tasso fisso).



A causa dell’elevatissima incertezza circa l'impatto del contagio del Covid-19 sull'economia globale, della conseguente impennata dell'avversione al rischio degli investitori e degli algoritmi automatici di stop-loss associati alle posizioni nei vari assets finanziari, nelle ultime settimane gli investitori si sono spostati massivamente sulla liquidità, e quindi sui dollari, in tutte le piazze finanziarie. Come conseguenza gli operatori che prestano dollari sui mercati hanno cominciato a chiedere un premio (cross-currency basis) sempre maggiore rispetto a quello implicito nei tassi di cambio a pronti e a termine e nei differenziali di tasso d'interesse.



Per preservare la stabilità finanziaria, la Fed e le altre banche centrali del circuito C6 lo scorso 15 marzo hanno abbassato il costo delle linee di liquidità in dollari (passato da OIS+50 punti base a OIS+25 punti base) e al contempo hanno ripristinato le aste settimanali a 3 mesi (84 giorni lavorativi) in aggiunta a quelle a 7 giorni.