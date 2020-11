La Fed come la Bce: verso nuove misure a dicembre L’aumento dei rischi e condizioni finanziarie a livelli pre-Covid sembrano spingere anche la banca centrale Usa verso una revisione dei suoi interventi, a cominciare dagli acquisti di titoli di Riccardo Sorrentino

Corsa alla valuta digitale: Fed cauta, Bce spinge

L’aumento dei rischi e condizioni finanziarie a livelli pre-Covid sembrano spingere anche la banca centrale Usa verso una revisione dei suoi interventi, a cominciare dagli acquisti di titoli

3' di lettura

Cade in un momento delicato la riunione di novembre della Federal reserve. La stessa conferenza stampa del presidente Jerome Powell è stata spostata dal consueto mercoledì al giovedì per non sovrapporsi con le notizie elettorali. Non per questo, però, servirà solo a preparare la revisione delle misure prese finora da decidere il 16 dicembre: il mese prossimo saranno più chiare le condizioni dell’economia, con il prevedibile peggioramento invernale dell’epidemia, e saranno pubblicate le nuove proiezioni economiche.

Appuntamento a dicembre

Sarà anche più chiaro il quadro politico e i mercati – si spera senza la necessità di un intervento della Banca centrale – avranno “fatto i conti” con l’esito delle elezioni e le polemiche che inevitabilmente ne seguiranno. Sarà quindi possibile intervenire nuovamente. I mercati si aspettano acquisti di titoli a ritmi aumentati.

Loading...

Una ripresa a forma di “K”

Le attese si fondano molto sull’esempio della riunione della Bce di ottobre, che ha segnalato l’aumento dei rischi e preannunciato nuove misure a dicembre, e sulle dichiarazioni di Lael Brainard – che potrebbe essere nominata segretaria al Tesoro in una Amministrazione Biden – seconda la quale un «forte sostegno dalla politica monetaria, se combinata con un addizionale e mirato sostegno fiscale – può trasformare una ripresa a forma di K (con un recupero a ritmi diversi nei differenti settori, ndr) in una rimpresa ad ampio raggio e inclusiva, che produca, in generale, migliori risultati».

Verso nuove misure?



Un impegno più forte della politica monetaria, che non abbia più lo scopo di “sostenere un funzionamento senza intoppi del mercato e aiuti a sostenere condizioni finanziarie accomodanti”, e abbia quindi un carattere straordinario, ma abbia la funzione immediata di sostenere la ripresa è quindi possibile (ed è nelle attese degli investitori).