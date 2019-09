La Fed e il “mistero” Usa: ora Powell deve spiegare

LEGGI ANCHE / Perché la Fed sta immettendo liquidità nel sistema interbancario Usa

Ma se sono invece le tubature ad essere fatte male? La politica di controllo della liquidità che la Fed ha varato dall’inizio della Grande Crisi ed ha mantenuto fino ad ora si distingue dalla procedura – chiamamola standard - che altre banche centrali – come la Bce - utilizzano. La procedura standard prevede che la banca centrale definisca nei rapporti con le banche due tassi di interesse – quello a cui presta e quello a cui remunera – e quindi un “corridoio”, lasciando poi che il mercato trovi un tasso di interesse di equilibrio, che tipicamente rientra all’interno del corridoio. La Fed invece indica un intervallo entro cui il tasso di interesse di mercato deve oscillare, utilizzando come suo strumento operativo il solo tasso di remunerazione – quindi utilizzando un metodo “soglia”. In linea generale, nessuna delle due politiche – “corridoio” oppure “soglia” – è sempre migliore dell’altra; quindi bisogna capire di volta in volta quale è più efficace. Dunque: non è che il metodo “soglia” non è più in grado di assicurare l’efficacia del controllo della liquidità? La Fed deve rispondere: buco o tubatura? Altrimenti vuol dire che l’idraulico non capisce. Oppure che non vuol riconoscere errori passati, o debolezze presenti, vaso di coccio tra Trump e Wall Street. Se è così, meglio cambiarlo.