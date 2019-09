La Fed è pronta a ridurre i tassi, ma non prometterà nuovi tagli

5' di lettura

I mercati hanno pochi dubbi. Il taglio ci sarà. Anche il consensus degli analisti punta a una riduzione dei tassi sui Fed Funds all'1,75-2% dall'attuale 2-2,25%. Un minimo di cautela è però opportuna: la Federal reserve di Jerome Powell, andando in una direzione opposta a quella delle altre banche centrali, ha abbandonato l’idea di fornire in anticipo indicazioni sul futuro, atteso, andamento dei tassi annunciando che le sue decisioni saranno «guidate dai dati» (come però avviene sempre, anche per le autorità monetarie con una fortissima forward guidance).



Una pausa più lunga?

A luglio, in occasione del precedente taglio, il presidente Powell parlò di una semplice pausa, come ce ne sono state altre, della fase di normalizzazione dei tassi, e ha più volte escluso che la riduzione del costo del credito ufficiale fosse l’inizio di una lunga serie. Si è trattato, spiegò, di un aggiustamento, di una misura di risk management presa di fronte a incertezze crescenti, soprattutto sul fronte commerciale, che la Fed non riesce a gestire totalmente: «La politica monetaria – ha poi detto a fine agosto a Jackson Hole – non ha un protocollo definito per il commercio internazionale»mentre a Zurigo ha aggiunto che «l’incertezza sulle politiche commerciali non è qualcosa su cui le banche centrali abbiano molta pratica». Quasi una dichiarazione di “impotenza” che però per i mercati significano una sola cosa: la Fed taglierà.



Aspettative di inflazione in calo



ASPETTATIVE DI INFLAZIONE DI MERCATO Dati in percentuale. (Fonte: Fred - St. Louis Fed)

Quali sono, però, i motivi che possano giustificare un nuovo taglio dei tassi? Come in Eurolandia, anche negli Stati Uniti le aspettative di inflazione – la cui gestione è il compito principale delle banche centrali – sono in flessione, almeno nelle misure di mercato. Gli inflation rate swap, che “misurano” l’andamento dei prezzi atteso per il 2024-2029, sono calati a inizio settembre fino all’1,71%, il minimo da tre anni, contro un obiettivo del 2%. A metà luglio, poco prima del taglio dei tassi (deciso il 31), erano però risalite al 2,01%. La media di quest'anno è dell’1,93%. Più bassi i breakeven a 5 e 10 anni (la differenza tra rendimenti dei titoli indicizzati e non): il decennale è calato a 1,64, il quinquennale all’1,79%.

Sono dati che richiedono attenzione, ma non sono certo paragonabili a quanto succede in Eurolandia (dove gli swap sono stabilmente al di sotto del 1,5%). Senza contare che la Fed ha sempre dato poca importanza alle misure di mercato delle aspettative, molto variabili (anche se la volatilità è in calo), sensibili ad altri fattori come i premi al rischio e alla liquidità. Altre misure, come le aspettative di inflazione calcolate dall’Università del Michigan (che puntano del al 2,6%) appaiono stabili.

Una curva troppo piatta?