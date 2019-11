La Fed e il puzzle del congelamento del mercato interbancario Usa

Ovviamente le cause di questo blocco sono molteplici e si sovrappongono tra loro. In prima analisi, è possibile notare come dal 2015 siano avvenuti dei cambiamenti di politica monetaria che hanno ridotto strutturalmente la liquidità in circolo nel sistema interbancario. Tra il 2015 ed il 2019 la FED ha infatti effettuato un ciclo di rialzo dei tassi di interesse; questo è stato affiancato da una riduzione del proprio attivo di bilancio per 750 miliardi (circa il 15%). Operativamente la Fed ha lasciato scadere Treasuries e titoli cartolarizzati immobiliari in bilancio senza reinvestire i capitali finanziari in rimborso. De facto la Fed ha ridotto dunque la liquidità disponibile sul mercato e che era immagazzinata prevalentemente nelle riserve bancarie in eccesso.

È possibile apprezzare dai dati (cfr. Figura 3) la contrazione delle riserve bancarie per circa 1.200 miliardi dai massimi raggiunti ad inizio 2015. Allo stesso tempo le riserve si sono ridotte maggiormente per le banche di piccola dimensione; ciò ha comportato una progressiva concentrazione dei fondi (fino all'80%) nei bilanci delle 7 banche più grandi. In altri termini, una parte del sistema bancario si è trovata ad essere prenditore netta di fondi mentre l'offerta si è concentrata in pochi soggetti; un fattore che riduce indubbiamente la resilienza del mercato. In un’analisi dello scorso febbraio pubblicata sul Sole24Ore monitoravo la discesa rapida del livello di riserve bancarie USA chiedendo quale sarebbe stato il livello minimo tale da innescare le prime turbolenze sul mercato interbancario: ora lo sappiamo.

CONCENTRAZIONE DELLE RISERVE IN ECCESSO NEL SISTEMA BANCARIO USA Dati in milardi di dolari e % di concentrazione riserve (Fonte: Federal Reserve)

In corrispondenza di una politica monetaria (relativamente) più restrittiva, il governo federale ha avviato sotto l'amministrazione Trump una politica fiscale fortemente espansiva, finanziata attraverso il deficit. Tra il 2015 ed il 2018 circa 3.000 miliardi di nuovi Treasuries sono stati immessi sul mercato, proprio mentre la Fed ne riduceva di circa 400 miliardi lo stock in suo possesso. I tradizionali investitori esteri, rappresentati in primis da Cina e Giappone, nello stesso periodo hanno ridotto lievemente la loro esposizione sul debito Usa. Ciò ha implicato che il sistema bancario nazionale si è dovuto fare carico di una larga fetta dell'offerta di nuovo debito governativo (circa 1.000 miliardi, cfr. Figura 4).

SOGGETTI DETENTORI DEL DEBITO FEDERALE USA Dati in % sul totale (Fonte: Federal Reserve)

Nei fatti si è creata una forbice crescente tra un'offerta di collaterale in espansione (i Treasuries) ed un pool di liquidità in riduzione, fenomeno che giustificherebbe naturalmente un tasso di interesse di equilibrio tra domanda ed offerta in tendenziale aumento. Tuttavia negli ultimi mesi la FED ha invertito la direzione di marcia, effettuando in rapida successione 3 tagli dei tassi di interesse in risposta al rallentamento della congiuntura economica e alle avvisaglie di recessione nel settore manifatturiero. In altri termini, è come se il tasso di interesse “imposto” dalla Fed fosse troppo basso per permettere il corretto incontro tra domanda ed offerta di fondi, dati gli attuali livelli di riserve bancarie. Con questa chiave di lettura appare dunque naturale l'intervento della Fed per compensare l'eccesso di domanda di liquidità sul mercato interbancario.

Ci sono altri fattori all'opera, connessi con il cambio della microstruttura del mercato repo. Negli ultimi 18-24 mesi infatti si è sviluppato un mercato parallelo a quello classico (definito “tripartito”), nel quale alle due controparti in causa si affiancava un terzo agente (il clearer) responsabile della gestione operativa dei pagamenti e del collaterale. Il nuovo mercato (trattasi del Ficc – Fixed Income Clearing Corporation) è invece “bipartito” , perché le grandi banche (gli sponsor) operano sia da clearer che da canalizzatori di fondi, offrendo tassi di interesse più convenienti. Infatti i principali fondi monetari che prima si esponevano direttamente sul mercato tripartito ora affidano le loro eccedenze di liquidità alle banche sponsor, aumentando il livello di concentrazione dell'offerta di cash. Il successo del progetto è stato tale da attrarre circa il 25% delle transazioni effettuate quotidianamente.